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Bloomberg: переговоры по продаже Twitter Илону Маску вышли на заключительный этап

Переговоры по продаже американской компании Twitter предпринимателю Илону Маску вышли на заключительный этап, стороны могут договориться о сделке уже в понедельник.
ТАСС
Руководство Twitter вступило в переговоры с Илоном Маском по поводу продажи сервиса микроблогов, сообщает The Wall Street Journal
 (WSJ) со ссылкой на собственные источники в компании.
Коммерсантъ
Собеседники WSJ считают, что руководство Twitter даст ответ Маску в четверг, 28 апреля, когда сообщит о доходах за I квартал.
Ведомости
Однако на прошлой неделе Маск, владеющий 9,2% акций Twitter, сообщил, что располагает ресурсами в размере $46,5 млрд для финансирования сделки и готов сделать предложение о прямом выкупе бумаг у акционеров.
Интерфакс

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