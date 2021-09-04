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Bloomberg: планы «Газпрома» по заполнению газом хранилищ станут угрозой для Европы

Планы "Газпрома" по наращиванию запасов газа в подземных хранилищах России представляют угрозу для европейских потребителей.
Газета.Ru
По мнению собеседников агентства, в отопительный сезон "Газпрому" для успешной работы необходимо закачать в хранилища порядка 80% от того объема топлива, который получает Западная Европа, считающаяся традиционным рынком сбыта для российской компании.
Газета.Ru
У "Газпрома" есть около двух месяцев, чтобы заполнить российские хранилища, при этом компания якобы намерена довести объемы внутренних запасов до рекордного уровня.
ПРАЙМ
Аналитики уверены, что в ближайшее время компания может полностью пересмотреть свои приоритеты и фактически отказаться от экспорта в Европу.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Опрошенные агентством Bloomberg
 эксперты назвали планы «Газпрома» по наращиванию запасов газа в подземных хранилищах России угрозой для европейского рынка и потребителей.

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