По мнению собеседников агентства, в отопительный сезон "Газпрому" для успешной работы необходимо закачать в хранилища порядка 80% от того объема топлива, который получает Западная Европа, считающаяся традиционным рынком сбыта для российской компании.
Читатели интернет-портала Yahoo News Japan призвали к «безжалостным» действиям против России после слов главы МИД Сергея Лаврова, выступившего против совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах.
"В ходе расследования уголовного дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде следователями регионального следственного управления СК России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками третьего отдела УУР регионального ГУ МВД России установлен и задержан 39-летний житель Нижнего Новгорода", - сказано в сообщении.