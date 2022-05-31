Как сообщали источники, исключение из эмбарго поставки нефти по трубопроводу «Дружба» было предложено, чтобы дать Венгрии, Чехии, Словакии и другим странам, не имеющим выхода к морю и зависящим от трубопроводных поставок, адаптироваться к запрету.
По итогам встречи принято решение рассмотреть платформу восстановления Украины, которая объединит власти страны, ЕС, Европейский инвестиционный банк, международных партнеров, финансовые организации и другие «заинтересованные стороны», сказано на сайте Евросовета, в Киеве должны будут принять меры по борьбе с коррупцией в соответствии с европейским курсом Украины.