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Bloomberg подсчитал потери России от согласованного Евросоюзом эмбарго на нефть

Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов в год из-за согласованного Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, подсчитал Bloomberg.
Forbes
По оценке главы Евросовета Шарля Мишеля, запрет немедленно охватит две трети импортной нефти.
Forbes
Как сообщали источники, исключение из эмбарго поставки нефти по трубопроводу «Дружба» было предложено, чтобы дать Венгрии, Чехии, Словакии и другим странам, не имеющим выхода к морю и зависящим от трубопроводных поставок, адаптироваться к запрету.
Forbes
*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ.
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg подсчитал потери России от согласованного Евросоюзом эмбарго на нефть
Forbes22:21
Bloomberg: Россия может потерять до $10 миллиардов из-за нефтяного эмбарго ЕС
Газета.Ru22:12
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