Будьте в Плюсе

Bloomberg: покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки

Покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, а укрепление рубля к евро стало настоящей «головной болью» для западных банков.
REGNUM
Как отмечает Bloomberg
, покинувшие Российскую Федерацию иностранные компании терпят огромные убытки.
ТК Звезда
Компании, решившие немедленно покинуть Россию после начала спецоперации на Украине, понесли серьезные убытки.
ПРАЙМ
Французский кредитор Societe Generale SA в своем квартальном отчете за второй квартал в среду подтвердил убытки в размере 3,3 млрд евро (3,3 млрд долларов США) до вычета налогов в результате своего ухода из страны.
Profinance.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: укрепление рубля усложнило жизнь для западных банков
Yakutsk.ruвчера в 05:30
Bloomberg: укрепление рубля стало еще одной головной болью западных банков
Комсомольская правдавчера в 07:24
Bloomberg: окрепший рубль стал неприятным сюрпризом для западных банков
Экономика сегоднявчера в 06:44
Bloomberg: укрепление рубля стало «головной болью» для западных банков
Московский Комсомолец00:50
Bloomberg: крепкий рубль стал головной болью для западных банков
Infinicaвчера в 05:04
Ралли рубля — головная боль для застрявших в России банков
Profinance.ruвчера в 04:51
Bloomberg: укрепление рубля стало головной болью для западных банков
Lenta.ruвчера в 03:44

Интересное

Президенты России и Турции Путин и Эрдоган встретились для переговоров в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 08:42

Politico сообщило о безуспешных попытках командования США связаться с военными КНР

Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки, пишет издание Politico.
РИА Новости00:23

Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством

"6 и 9 августа должны стать днями покаяния Вашингтона перед человечеством за преступления, совершенные в отношении мирных граждан", - написал Володин в своем Telegram-канале.
РИА Новости02:02

Марина Александрова в рюшах и с локонами-змейкой вернулась к образу Екатерины

Сериал «Екатерина» вновь вернется в эфир телеканала «Россия». Недавно в Москве начались съемки четвертого сезона исторической киноленты.
CT news19:48

Игорь Николаев поделился фото с покинувшим Россию Геннадием Хазановым

Игорь Николаев поделился совместным фото с Геннадием Хазановым.
Актуальные Новости02:24

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что область не находится под юрисдикцией Киева

Подконтрольная российским силам территория Херсонской области «фактически больше не находится» в юрисдикции Украины, заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
РБК00:22

Сенатор Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной для транзита газа

После конфискации российских активов Украина перестала быть безопасной страной для транзита энергоносителей, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
RT на русском01:16

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей

Китай не позволит США вернуть мир в состояние, когда действует закон джунглей, а не международное право и нормы международных отношений, заявил в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.
РИА Новости01:54

Porsche рассказала о засекреченном кабриолете Cayenne, который не пошёл в серию

Для кабриолета Porsche Cayenne приспособили механизм складывания тканевого верха от тогдашнего 911 Targa и снабдили задней крышкой, которая могла открываться как спереди, так и сзади.
Журнал Авто.ру4 августа в 08:06