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Bloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина-2» заставили проводить оплату через российский банк

Москва заставила покупателей сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2» производить оплату через российский банк.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК.
РИА Новости
В начале июля «Газпром» пожаловался, что на сегмент СПГ требование о расчетах в рублях не распространяется, и возникает валютная конкуренция между двумя путями экспорта.
Forbes
В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
РИА Новости

Подробнее о событии

Покупатели сжиженного природного газа в рамках проекта «Сахалин - 2» будут проводить оплату через российский банк
ТУТ НЬЮС15:20
Bloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина — 2» обязали платить через российский банк
Газета.Ru15:04
Bloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина-2» попросили проводить оплату через российский банк
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Bloomberg: покупателей сжиженного природного газа с «Сахалина-2» заставили проводить оплату через российский банк
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Bloomberg узнал о просьбе оператора «Сахалина-2» перевести расчеты в российский банк
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Bloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина-2» заставили проводить оплату через российский банк
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Покупателей СПГ с «Сахалина - 2» обязали проводить оплату через российский банк
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