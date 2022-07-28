Газета.RuBloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина — 2» обязали платить через российский банкПокупателей сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" призвали проводить оплату через российский банк, сохраняя при этом остальные договоренности.Газета.RuBloomberg уточняет, что условия контрактов, в т.ч. валюта, объемы, цены и место доставки, останутся без изменений.Neftegaz.ruБольшая часть производимого в рамках проекта сжиженного природного газа поставляется в Японию.ТАССВ прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняFrank MediaИА Красная ВеснаКомсомольская правдаПодробнее о событииBloomberg: Оператор «Сахалин-2» просит покупателей газа платить через банк в РоссииФонтанка.Рувчера в 16:21Bloomberg: оператор «Сахалин-2» просит покупателей СПГ платить через российский банкТАССвчера в 15:32Bloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина-2» заставили проводить оплату через российский банкLenta.ruвчера в 14:10Покупателей СПГ с «Сахалина - 2» обязали проводить оплату через российский банкОреанда-Новостивчера в 14:49Bloomberg узнал о просьбе оператора «Сахалина-2» перевести расчеты в российский банкForbesвчера в 14:11Bloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина — 2» обязали платить через российский банкГазета.Ruвчера в 15:04Bloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина-2» попросили проводить оплату через российский банкПРАЙМвчера в 14:03Показать ещёОценить184Поделиться