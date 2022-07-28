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Bloomberg: покупателей СПГ с «Сахалина — 2» обязали платить через российский банк

Покупателей сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2" призвали проводить оплату через российский банк, сохраняя при этом остальные договоренности.
Газета.Ru
Bloomberg уточняет, что условия контрактов, в т.ч. валюта, объемы, цены и место доставки, останутся без изменений.
Neftegaz.ru
Большая часть производимого в рамках проекта сжиженного природного газа поставляется в Японию.
ТАСС
В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
РИА Новости

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