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Bloomberg: половина стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию

По информации агентства, лидеры богатейших стран «двадцатки» столкнулись
 с нежеланием остальных государств, входящих в группу, вводить санкции против России.
News.ru
Страны опасаются больших проблем в экономике и нарушений исторических связей с Москвой.
ИА Новороссия
Например, реализация глобальных антироссийских инициатив стран G7, в в частности, введение потолка цен на российскую нефть, может быть осложнена из-за отсутствия единства по позиции против РФ, добавили в издании.
Газета.Ru
Как уточняет Bloomberg, если страны "двадцатки" не достигнут единства, введение новых антироссийский инициатив будет затруднено.
Российская газета

Подробнее о событии

Bloomberg заявил о нежелании половины стран G20 поддержать США в изолировании России
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Bloomberg: половина стран G20 не поддерживают стремление США изолировать Россию
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Bloomberg: половина стран G20 не поддерживает стремление США изолировать Россию
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