ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и офицеров, две гаубицы M777 и 1,5 тысячи боеприпасов к ним, семь беспилотников, около 350 снарядов для РСЗО "Град", а также шесть гаубиц "Мста-Б" высокоточным ударом по двум гаубичным артиллерийским дивизионам и складам ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.