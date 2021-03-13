Bloomberg: посол ЕС в России предложил изменить подход к Москве
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.В источнике
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, в понедельник, 8 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель присутствовал на обеде с Эдерером и другими высокопоставленными должностными лицами.
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Bloomberg: Посол ЕС высказался о необходимости нового плана в отношениях с Россией
Национальная служба новостейвчера в 05:27