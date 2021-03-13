Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Bloomberg: посол ЕС в России предложил изменить подход к Москве

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил разработать новый план дальнейших действий в отношениях с Москвой. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.В источнике
С чего всё началось
Как уточняется
, в понедельник, 8 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель присутствовал на обеде с Эдерером и другими высокопоставленными должностными лицами.

Подробнее о событии

Bloomberg: посол ЕС предложил изменить подход к России

Известиявчера в 11:52

В Евросоюзе задумались о «менее воинственном подходе» к России

Lenta.ruвчера в 08:56

Bloomberg: Посол ЕС высказался о необходимости нового плана в отношениях с Россией

Национальная служба новостейвчера в 05:27

Bloomberg: посол ЕС в Москве призвал изменить подход к России

Газета.Ruвчера в 08:36

Bloomberg: посол ЕС в России предложил изменить подход к Москве

RT на русскомвчера в 06:25

Bloomberg: посол ЕС в РФ предложил разработать новую стратегию в отношениях с Россией

ТАССвчера в 07:41

Bloomberg: посол ЕС предложил изменить подход к России

РИА Новостивчера в 05:13

Bloomberg: посол Евросоюза призвал изменить подход к РФ

РК-Ньюсвчера в 11:13
Интересное

Как Украина прожила год в карантине. Фотолента

Болезнь унесла жизни 28925 человек Уже в начале марта 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напугал украинцев сообщениями о стартовавшей в стране "третьей волне" — цифры по заболеваемости резко поползли вверх.
Украина.ру11 марта в 23:39

Массовое отравление учеников барнаульской школы не подтвердилось

Максим Костенко опроверг случай массового отравления в барнаульской школе № 128 Министр образования и науки края отметил, что 16 обучающихся в этой школе ребят обращались к медикам по разным обстоятельствам "Нет и не было никаких 140 или другого числа ребятишек, которые по каким-то причинам отравились, тем более в школьной столовой", – отметил министр.
АМИТЕЛ12 марта в 07:06

Финансирование ФЦП Крыма и Севастополя в 2021 году составит 80 млрд рублей

Финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя в этом году составит 80 млрд рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
ТАССвчера в 13:52

В ЛНР заявили о концентрации военной техники и вооружений ВСУ в Донбассе

Украинские военные начали концентрировать вооружение и военную технику в подконтрольных украинской стороне населенных пунктах в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Взгляд.ру12 марта в 13:48