Массовое отравление учеников барнаульской школы не подтвердилось

Максим Костенко опроверг случай массового отравления в барнаульской школе № 128 Министр образования и науки края отметил, что 16 обучающихся в этой школе ребят обращались к медикам по разным обстоятельствам "Нет и не было никаких 140 или другого числа ребятишек, которые по каким-то причинам отравились, тем более в школьной столовой", – отметил министр.