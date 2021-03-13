Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил пересмотреть стратегию дальнейших действий в отношениях с Москвой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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С чего всё началось Как уточняется , в понедельник, 8 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель присутствовал на обеде с Эдерером и другими высокопоставленными должностными лицами. RT на русском вчера в 06:25