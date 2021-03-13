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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg: посол ЕС в России предложил изменить подход в отношениях с Москвой

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предложил пересмотреть стратегию дальнейших действий в отношениях с Москвой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.В источнике
С чего всё началось
Как уточняется
, в понедельник, 8 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель присутствовал на обеде с Эдерером и другими высокопоставленными должностными лицами.

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