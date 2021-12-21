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Bloomberg: поставки азиатского СПГ в Европу могут снизить рекордные цены на газ

Поставщики сжиженного природного газа (СПГ) начали перенаправлять грузы, предназначавшиеся для Азии, в Европу.
Экономика сегодня
В связи с тем, что в хранилищах находятся низкие запасы газа, страны Евросоюза готовы платить за топливо больше, пишет портал EADaily, ссылаясь на издание Bloomberg.
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Несколько судов, по данным агентства, изменили курс после того, как цены в ЕС начали торговаться на максимальных значениях.
Экономика сегодня
Из-за приближения Great Frost в Европе стремительно наступает газовый ажиотаж, но СПГ может снизить бьющие очередные рекорды цены на газ.
Neftegaz.ru

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Рекордные цены на газ в ЕС могут снизиться за счет азиатских поставок СПГ
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Bloomberg: поставки азиатского СПГ в Европу могут снизить рекордные цены на газ
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