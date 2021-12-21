Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии этой организации, заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай.
Мать двух детей, найденных в овраге у села Прокудино Аткарского района Саратовской области, задержана правоохранительными органами, передает пресс-служба областного правительства в своем Telegram-канале.