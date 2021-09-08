Белый дом запросил у Конгресса США $6,4 млрд на расселение афганцев

"Белый дом просит 14 миллиардов долларов для реагирования на стихийные бедствия, произошедшие до урагана Ида, а также 6,4 миллиарда долларов на оплату продолжающегося переселения десятков тысяч афганцев, которые были партнерами США во время войны в Афганистане", - говорится в сообщении.