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Bloomberg: поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября

Начало поставок газа по газопроводу «Северный поток-2» ожидается 1 октября.
Коммерсантъ
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
ПРАЙМ
"Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.
ТАСС
6 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток — 2» заработает через несколько дней.
RT на русском

С чего всё началось

Ранее агентство Bloomberg сообщило
 со ссылкой на источники, "знакомые с планами компании", что начать поставки топлива по первому участку газопровода "Северный поток-2" в Германию планируется 1 октября.

Подробнее о событии

Поставки по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября
Нефтегазовая вертикаль11:20
Bloomberg: «Газпром» запустит «Северный поток — 2» в октябре
URA.Ru10:48
Блумберг: «Газпром» планирует запустить «Северный поток — 2» 1 октября
РИА Новости10:04
Bloomberg: поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября
Коммерсантъ10:26
Bloomberg: «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку - 2» с 1 октября
ТАСС10:17
Bloomberg назвал возможные сроки начала поставок газа по «Северному потоку — 2»
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Bloomberg: «Газпром» 1 октября начнет поставки по газопроводу «Северный поток-2»
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