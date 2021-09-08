«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в ведомстве.
Сегодня выступит президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, традиционный "ястреб", который может также оказать доллару поддержку Индикатор силы доллара вырос до недельного максимума после того, как подскочила доходность в США.
В 2019 украинцы насчитали увеличение оборота на 3,57% и назвали такой результат успехом: Трамп развязал торговую войну со многими странами мира, а Украина стала одним из немногих партнеров, сохранивших положительный тренд по США.
"Белый дом просит 14 миллиардов долларов для реагирования на стихийные бедствия, произошедшие до урагана Ида, а также 6,4 миллиарда долларов на оплату продолжающегося переселения десятков тысяч афганцев, которые были партнерами США во время войны в Афганистане", - говорится в сообщении.