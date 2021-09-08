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Bloomberg: поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября

Начало поставок газа по газопроводу «Северный поток-2» ожидается 1 октября.
Коммерсантъ
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
ПРАЙМ
В сообщении компании также говорилось, что ввести газопровод в эксплуатацию планируется до завершения текущего года.
РБК
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
ПРАЙМ

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