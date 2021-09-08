КоммерсантъBloomberg: поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октябряНачало поставок газа по газопроводу «Северный поток-2» ожидается 1 октября.Коммерсантъ"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.ПРАЙМВ сообщении компании также говорилось, что ввести газопровод в эксплуатацию планируется до завершения текущего года.РБКПротив проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.ПРАЙМЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruДума ТВРосбалтВестник КавказаИА Красная ВеснаРБКНовый ДеньПолитика СегодняВечерняя МоскваREGNUMРидусLife.ruЦентральная Служба НовостейКапитал страныНародные новостиПолитРоссияПрофильПодробнее о событииBloomberg: «Газпром» запустит «Северный поток — 2» в октябреURA.Ru10:48Bloomberg назвал возможные сроки начала поставок газа по «Северному потоку — 2»RT на русском10:26Bloomberg: «Газпром» 1 октября начнет поставки по газопроводу «Северный поток-2»Lenta.ru09:44Bloomberg: «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку - 2» с 1 октябряТАСС10:17Bloomberg: Поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октябряРоссийская газета10:16Блумберг: «Газпром» планирует запустить «Северный поток — 2» 1 октябряРИА Новости10:04Bloomberg: поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся 1 октябряКоммерсантъ10:26Показать ещёОценить306Поделиться