Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что мошенники начали активно использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей» для формирования баз данных потенциальных жертв, сообщает РИА Новости.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил Украину в том, что она ведет целенаправленное уничтожение посевов в регионе и тратит на их обстрелы дефицитные боеприпасы.
Президент США Джо Байден полагает, что принятые его администрацией меры позволили снизить стоимость топлива в стране, Вашингтон рассчитывает добиться дальнейших результатов путем установления потолка на стоимость российской нефти в мире.