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Bloomberg: поставки нефти с Ближнего Востока в Европу могли увеличиться на 90%

Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу на фоне постепенного отказа от российских энергоносителей.
Коммерсантъ
Как отмечает агентство, в первые три недели июля по трубопроводу поступало более 1 млн баррелей нефти в сутки, что вдвое превышает объемы, зафиксированные в аналогичный период прошлого года.
ТАСС
Всего государства Ближнего Востока в июле поставляли в Европу до 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Lenta.ru
Там нефть снова отгружается на танкеры и направляется покупателям из Европы.
ТАСС

Подробнее о событии

Bloomberg: поставки нефти с Ближнего Востока в Европу могли увеличиться на 90%
Коммерсантъ21:36
Агентство Bloomberg заявило о росте экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу
Lenta.ru22:00
Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак наращивают экспорт нефти в Европу
ТАСС17:55
Агентство Bloomberg сообщило о росте экспорта нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу
РИА Новости19:56
Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти в Европу
Российская газета19:20
Саудовская Аравия и Ирак наращивают поставки нефти на европейский рынок
Московский Комсомолец18:48
Bloomberg: Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки нефти в Европу
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