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Bloomberg: поставки российской нефти в Азию рухнули до самого низкого уровня с марта

Поставки нефти из России в Азию упали до самого низкого уровня с марта, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
Морской экспорт снизился за неделю с 3,32 до 3,24 миллиона баррелей в день.
Lenta.ru
По подсчетам Bloomberg, еженедельная выручка Москвы от экспортной пошлины упала на 42 миллиона долларов, до 145 миллионов долларов.
Lenta.ru
Совокупные потоки сырой нефти из российских портов снизились на 804 000 баррелей в день - на 22 %.
Новые Известия

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Поставки российской нефти в Азию рухнули до самого низкого уровня с марта
Центральная Служба Новостей14:02
Bloomberg: поставки нефти из России в Азию рухнули до самого низкого уровня с марта
В Татарстане15:41
Экспорт нефти из России в Азию упал до мартовских показателей
ТУТ НЬЮС15:18
Bloomberg: поставки нефти из РФ в Азию упали до самого низкого уровня с марта
Общественная служба новостей14:25
Bloomberg: поставки нефти из России в Азию упали до самого низкого уровня с марта
Yakutsk.ru16:32
Bloomberg: поставки российской нефти в Азию упали до мартовского минимума
Новые Известия13:39
Bloomberg: поставки российской нефти в Азию рухнули до самого низкого уровня с марта
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