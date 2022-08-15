Lenta.ruBloomberg: поставки российской нефти в Азию рухнули до самого низкого уровня с мартаПоставки нефти из России в Азию упали до самого низкого уровня с марта, пишет Bloomberg.Lenta.ruМорской экспорт снизился за неделю с 3,32 до 3,24 миллиона баррелей в день.Lenta.ruПо подсчетам Bloomberg, еженедельная выручка Москвы от экспортной пошлины упала на 42 миллиона долларов, до 145 миллионов долларов.Lenta.ruСовокупные потоки сырой нефти из российских портов снизились на 804 000 баррелей в день - на 22 %.Новые ИзвестияЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruНовые ИзвестияПодробнее о событииПоставки российской нефти в Азию рухнули до самого низкого уровня с мартаЦентральная Служба Новостей14:02Bloomberg: поставки нефти из России в Азию рухнули до самого низкого уровня с мартаВ Татарстане15:41Экспорт нефти из России в Азию упал до мартовских показателейТУТ НЬЮС15:18Bloomberg: поставки нефти из РФ в Азию упали до самого низкого уровня с мартаОбщественная служба новостей14:25Bloomberg: поставки нефти из России в Азию упали до самого низкого уровня с мартаYakutsk.ru16:32Bloomberg: поставки российской нефти в Азию упали до мартовского минимумаНовые Известия13:39Bloomberg: поставки российской нефти в Азию рухнули до самого низкого уровня с мартаLenta.ru13:27Показать ещёОценить70Поделиться