Lenta.ruBloomberg: поставки российской нефти в Азию упали на 15 процентовМорской экспорт сырой нефти из России восстановился после падения, но поставки в Азию снижаются, пишет Bloomberg.Lenta.ruПо данным агентства, средний недельный объем перевозок российской нефти в Китай и Индию снизился на 15% по сравнению с концом мая.КоммерсантъПоставки в Китай в среднем за четыре недели составили 887 тысяч баррелей в день, а в Индию — 641 тысячу баррелей в день.Lenta.ruBloomberg сообщает о некотором увеличении объемов поставок в первые дни июля по сравнению с показателями предыдущей недели.Новые ИзвестияЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНовые ИзвестияПодробнее о событииМорские поставки нефти из России в Азию падаютНефтегазовая вертикаль10:14Поставки российской нефти в Азию упали на 15%Московский Комсомолец10:09Bloomberg: поставки российской нефти в Азию упали на 15 процентовLenta.ru05:09Поставки российской нефти в Индию и Китай сокращаютсяКоммерсантъ08:48Поставки сырой российской нефти на азиатский рынок упалиГлобалМСК.ру07:30В июне поставки российской нефти на азиатские рынки сократились на 15%Profinance.ru06:13Bloomberg сообщил о снижении объемов поставок российской нефти в Китай и ИндиюНовые Известия09:36Показать ещёОценить59Поделиться