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Bloomberg: поставки российской нефти в Азию упали на 15 процентов

Морской экспорт сырой нефти из России восстановился после падения, но поставки в Азию снижаются, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
По данным агентства, средний недельный объем перевозок российской нефти в Китай и Индию снизился на 15% по сравнению с концом мая.
Коммерсантъ
Поставки в Китай в среднем за четыре недели составили 887 тысяч баррелей в день, а в Индию — 641 тысячу баррелей в день.
Lenta.ru
Bloomberg сообщает о некотором увеличении объемов поставок в первые дни июля по сравнению с показателями предыдущей недели.
Новые Известия

Подробнее о событии

Морские поставки нефти из России в Азию падают
Нефтегазовая вертикаль10:14
Поставки российской нефти в Азию упали на 15%
Московский Комсомолец10:09
Bloomberg: поставки российской нефти в Азию упали на 15 процентов
Lenta.ru05:09
Поставки российской нефти в Индию и Китай сокращаются
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Поставки сырой российской нефти на азиатский рынок упали
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В июне поставки российской нефти на азиатские рынки сократились на 15%
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