Газета.RuBloomberg: повседневное меню европейцев пострадало из-за ситуации на УкраинеКак сообщает информационный портал "Bloomberg", на повседневное меню европейцев очень сильно повлиял украинский кризис.В ТатарстанеПоследствия спецоперации России на Украине сказались на повседневном меню жителей Европы.Газета.RuВ агентстве посчитали, что энергокризис вызвал серьезный рост цен на продовольствие по всей Европе, в частности в Великобритании.Газета.RuТам граждане сталкиваются как с ростом цен на оплату коммунальных услуг, так и с постоянным подорожанием повседневных продуктов питания.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuREGNUMНародные новостиSolenka.infoПодробнее о событииBloomberg: ситуация на Украине изменила повседневное меню европейцевЭкономика сегодня07:05В Bloomberg заявили, что ситуация на Украине отрицательно сказалась на повседневном меню европейцевРЕН ТВ06:46«ИноСМИ»: Кризис на Украине сказался даже на повседневном меню европейцевNVL05:26Bloomberg: повседневное меню в Европе пострадало из-за ситуации на УкраинеИА SM-News06:28Bloomberg: повседневное меню европейцев пострадало из-за ситуации на УкраинеГазета.Ru06:05Kayhan: Кризис на Украине сказался даже на повседневном меню граждан ЕСSolenka.info06:03Bloomberg: повседневный рацион европейцев пострадал из-за украинского кризисаОбщественная служба новостей06:38Показать ещёОценить60Поделиться