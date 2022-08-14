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Bloomberg: повседневное меню европейцев пострадало из-за ситуации на Украине

Как сообщает информационный портал "Bloomberg", на повседневное меню европейцев очень сильно повлиял украинский кризис.
В Татарстане
Последствия спецоперации России на Украине сказались на повседневном меню жителей Европы.
Газета.Ru
В агентстве посчитали, что энергокризис вызвал серьезный рост цен на продовольствие по всей Европе, в частности в Великобритании.
Газета.Ru
Там граждане сталкиваются как с ростом цен на оплату коммунальных услуг, так и с постоянным подорожанием повседневных продуктов питания.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg: ситуация на Украине изменила повседневное меню европейцев
Экономика сегодня07:05
В Bloomberg заявили, что ситуация на Украине отрицательно сказалась на повседневном меню европейцев
РЕН ТВ06:46
«ИноСМИ»: Кризис на Украине сказался даже на повседневном меню европейцев
NVL05:26
Bloomberg: повседневное меню в Европе пострадало из-за ситуации на Украине
ИА SM-News06:28
Bloomberg: повседневное меню европейцев пострадало из-за ситуации на Украине
Газета.Ru06:05
Kayhan: Кризис на Украине сказался даже на повседневном меню граждан ЕС
Solenka.info06:03
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Общественная служба новостей06:38

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