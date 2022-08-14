Будьте в Плюсе

Bloomberg: повседневный рацион европейцев пострадал из-за украинского кризиса

Вопросы энергетики являются одним из важнейших факторов экономической мощи любого государства, считает Дэниел Ергин, директор Совета по международным отношениям Американской энергетической ассоциации, информирует портал "ИноСМИ".
NVL
Украинский кризис негативно повлиял даже на повседневном меню европейцев.
Общественная служба новостей
Журнал Economist недавно написал, что грядущий зимний энергетический кризис может даже привести к краху Евросоюза.
NVL
В публикации издания отмечают, что страны ЕС страдают от последствий ситуации на Украине, которые прежде всего повлияли на дефицит энергоресурсов в еврозоне.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Bloomberg: обеденные столы европейцев «прохудились» из ситуации на Украине
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«ИноСМИ»: Кризис на Украине сказался даже на повседневном меню европейцев
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Кризис на Украине сказался даже на повседневном меню европейцев
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