Вопросы энергетики являются одним из важнейших факторов экономической мощи любого государства, считает Дэниел Ергин, директор Совета по международным отношениям Американской энергетической ассоциации, информирует портал "ИноСМИ".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя готовящуюся проверку доклада Amnesty International, в котором организация обвинила украинские войска в нарушениях гуманитарных норм и военного права, заявила, что Запад не устраивают результаты доклада, даже если факты говорят об обратном.