Lenta.ruBloomberg: правительство Италии призвало компании отказаться от видеоконференции с ПутинымПравительство Италии призвало руководство компаний страны отказаться от участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна будет пройти в формате видеоконференции.Lenta.ruВстреча президента России и итальянских предпринимателей должна состояться 26 января в режиме видеоконференции.РБКПредполагается, что участники беседы обсудят двустороннее сотрудничество, инвестиции и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.Интерфакс"Особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий", - отмечали в Кремле.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРБКРБКРамблерПодробнее о событииLa Repubblica: в правительстве Италии рекомендовали отменить встречу Путина с бизнесомРИА Новости04:04Bloomberg: правительство Италии призвало компании отказаться от видеоконференции с ПутинымLenta.ru03:52СМИ: власти Италии просили бизнесменов отказаться от видеоконференции с ПутинымКоммерсантъ03:43Италия призвала бизнесменов отказаться от встречи с ПутинымРамблер03:47Repubblica: Власти Италии обратился к бизнесу с просьбой отменить конференцию с ПутинымРБК03:46Власти Италии попросили бизнесменов не разговаривать с ПутинымИА Красная Весна03:47Правительство Италии уговаривало бизнес отказаться от беседы с ПутинымИнтерфакс03:17Показать ещёОценить216Поделиться