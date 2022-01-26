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Bloomberg: правительство Италии призвало компании отказаться от видеоконференции с Путиным

Правительство Италии призвало руководство компаний страны отказаться от участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна будет пройти в формате видеоконференции.
Lenta.ru
Встреча президента России и итальянских предпринимателей должна состояться 26 января в режиме видеоконференции.
РБК
Предполагается, что участники беседы обсудят двустороннее сотрудничество, инвестиции и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.
Интерфакс
"Особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий", - отмечали в Кремле.
Интерфакс

Подробнее о событии

La Repubblica: в правительстве Италии рекомендовали отменить встречу Путина с бизнесом
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Bloomberg: правительство Италии призвало компании отказаться от видеоконференции с Путиным
Lenta.ru03:52
СМИ: власти Италии просили бизнесменов отказаться от видеоконференции с Путиным
Коммерсантъ03:43
Италия призвала бизнесменов отказаться от встречи с Путиным
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Repubblica: Власти Италии обратился к бизнесу с просьбой отменить конференцию с Путиным
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Власти Италии попросили бизнесменов не разговаривать с Путиным
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Правительство Италии уговаривало бизнес отказаться от беседы с Путиным
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