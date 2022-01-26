Причинами аварии на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года могли стать грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.
Научный журнал Cell Research со ссылкой на результаты исследования учёных из Кентского и Франкфуртского университетов назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективно противостоят омикрон-штамму COVID-19.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил «агрессию России на ее границах» с британской коллегой Лиз Трасс и экономическую связь Москвы с Пекином, чем вызвал насмешку официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.