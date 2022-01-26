Будьте в Плюсе

Bloomberg: правительство Италии призвало компании отказаться от видеоконференции с Путиным

Правительство Италии призвало руководство компаний страны отказаться от участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна будет пройти в формате видеоконференции.
Lenta.ru
В итоге, по данным газеты, руководители компаний Eni и Snam отказались участвовать в видеоконференции.
Интерфакс
Ожидается, что Путин и представители бизнеса обсудят торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество РФ и Италии, а также перспективы расширения деловых связей между компаниями двух стран.
Национальная служба новостей
Отмечалось, что "особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий".
РИА Новости

Подробнее о событии

Bloomberg: правительство Италии призвало компании отказаться от видеоконференции с Путиным
Lenta.ru03:52
La Repubblica: в правительстве Италии рекомендовали отменить встречу Путина с бизнесом
РИА Новости04:16
La Repubblica: правительство Италии попросило отменить конференцию с Путиным
Московский Комсомолец04:13
La Repubblica сообщила о попытках правительства Италии отменить встречу бизнеса с Путиным
Газета.Ru04:09
Bloomberg: власти Италии призвали компании отказаться от видеоконференции с Путиным
Известия04:50
Repubblica: Власти Италии обратился к бизнесу с просьбой отменить конференцию с Путиным
РБК03:46
Правительство Италии уговаривало бизнес отказаться от беседы с Путиным
Интерфакс03:17

Интересное

Песков назвал призывы США к санкциям против Путина политически деструктивными

Ранее лидер США Джо Байден не исключил введение санкций в отношении Путина. Этот вопрос также обсуждали в сенате.
РИА Новости04:37

Ростехнадзор: на шахте «Листвяжная» фальсифицировали работу систем газового контроля

Причинами аварии на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года могли стать грубые нарушения правил безопасности, в том числе фальсификация работы системы газового контроля и отключение автоматической газовой защиты.
РБК04:31

СК возбудил дело после гибели шести рабочих в теплице в Волгоградской области

Уголовное дело по факту гибели шести рабочих в теплице возбуждено в Волгоградской области.
ТАСС04:32

Ученые определили эффективность российских вакцин от коронавируса

Вакцина "Спутник V" предотвратила около 58% заражений дельта-штаммом коронавируса нового типа в Санкт-Петербурге в октябре прошлого года, а прививка "Ковивак" – около 38%.
ТАСС Наука вчера в 06:09

Минздрав дал рекомендации по лечению легкой формы COVID-19

Минздрав России опубликовал памятку (.pdf) с рекомендациями по лечению при бессимптомном и легком течении заболевания коронавирусом и ОРВИ.
Коммерсантъ02:15

Cell Research перечислил восемь эффективных противовирусных препаратов против «омикрона»

Научный журнал Cell Research со ссылкой на результаты исследования учёных из Кентского и Франкфуртского университетов назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективно противостоят омикрон-штамму COVID-19.
RT на русском21:03

Лавров: Москва примет меры, если США не ответят на предложения по гарантиям безопасности

Россия примет необходимые ответные меры в случае, если Запад не даст конструктивного ответа на инициативы Москвы по гарантиям безопасности.
ТАСС04:59

Представитель РФ в ЕСПЧ призвал отклонить обвинения Нидерландов и Украины в крушении MH17

Объединенные иски Украины и Нидерландов против России по делу о крушении рейса МН17 должны быть отклонены ЕСПЧ для рассмотрения по существу, заявил представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.
Коммерсантъ04:08

Захарова пошутила над Блинкеном из-за заявления об агрессии России на российских границах

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил «агрессию России на ее границах» с британской коллегой Лиз Трасс и экономическую связь Москвы с Пекином, чем вызвал насмешку официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Lenta.ru04:37