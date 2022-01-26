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Bloomberg: правительство Италии призвало компании отказаться от видеоконференции с Путиным

Правительство Италии призвало руководство компаний страны отказаться от участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна будет пройти в формате видеоконференции.
Lenta.ru
По сведениям la Repubblica, так, во встрече не примут участие Клаудио Дескальци из нефтегазовой Eni и Марко Альвера из Snam, которая работает в сфере инфраструктуры добычи и транспортировки газа.
Царьград
В Кремле ранее уточняли, что на видеоконференции планируется обсудить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии и перспективы расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.
РБК
La Repubblica, ссылаясь на МИД Италии, утверждает
, что на встрече с российским лидером также не будет итальянского посла в Москве Джорджо Стараче.
Daily Storm

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