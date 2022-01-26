В Кремле ранее уточняли, что на видеоконференции планируется обсудить торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии и перспективы расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.
Сбербанк и владелец российского "Стокманна" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в рамках экосистемы банка, говорится в сообщении кредитной организации.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил «агрессию России на ее границах» с британской коллегой Лиз Трасс и экономическую связь Москвы с Пекином, чем вызвал насмешку официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Ранее в среду «Коммерсант» со ссылкой на производителей сообщал, что детское питание подорожает с 1 февраля в среднем на 15,5%. Вырастут в том числе цены на жидкие и сухие каши, напитки, хлебцы и десерты.