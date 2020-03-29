Энергетика
Радио SputnikBloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда
Россия и Саудовская Аравия не собираются отказываться от ценовой войны, Эр-Рияд опроверг слухи о ведении переговоров с Москвой по нефти, передает агентство Bloomberg. Американское СМИ со ссылкой на собеседников саудовского Минэнерго утверждает, что никаких контактов по поводу сделки ОПЕК+ не велось.
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Bloomberg прогнозирует затяжную нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией
Аргументы недели28 марта в 12:28
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