Энергетика

Радио SputnikРадио SputnikBloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда

Россия и Саудовская Аравия не собираются отказываться от ценовой войны, Эр-Рияд опроверг слухи о ведении переговоров с Москвой по нефти, передает агентство Bloomberg. Американское СМИ со ссылкой на собеседников саудовского Минэнерго утверждает, что никаких контактов по поводу сделки ОПЕК+ не велось.
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Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

РИА Новости28 марта в 11:48

Bloomberg предрёк затяжную ценовую войну между Москвой и саудовцами

News.ru28 марта в 12:31

Предсказана долгая ценовая война между Россией и Саудовской Аравией

Взгляд.ру28 марта в 13:36

Саудиты не учли емкость рынка перед началом нефтяной войны

Политическая Экспертизавчера в 11:25

Нефтяная война России и Саудовской Аравии — Bloomberg дал прогноз

ИА Красная Весна28 марта в 13:31

Bloomberg спрогнозировал долгую ценовую войну Москвы и Эр-Рияда

Радио Sputnik28 марта в 12:27

Bloomberg прогнозирует затяжную нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией

Аргументы недели28 марта в 12:28
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Комментарии

Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости вчера в 14:46
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия 08:24
Общество

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Независимый публицист вчера в 00:07
Энергетика

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
РБК 07:47
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными.
FlashNord 09:13
Общество

СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах

Следственный комитет России ввел ограничения на посещение сотрудниками рабочих мест в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Газета.Ru 08:10
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Финансы

Доллар за 80. Российский рубль теряет позиции на фоне дешевеющей нефти

На фоне падения нефтяных котировок марки Brent на 4,15%, потерял свои позиции и российский рубль.
Магнитогорский рабочий 08:30
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
BFM.ru 09:19
Политика

На Украине уволили главу Минздрава

Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:27
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге умер пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Газета.Ru 07:19
Общество

В Марий Эл обязали граждан не покидать места проживания без надобности

Глава Марий Эл Александр Евстифеев внес изменения в указ от 17 марта о режиме повышенной готовности.
МедиаПоток 08:13
Энергетика

Норвегия приготовилась мощно ударить по нефти

Lenta.ru 07:12
Политика

В ЕС обвинили РФ в «распространении дезинформации» на фоне пандемии

В документе политики указали, что всерьез обеспокоены "текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России" "Очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам", - указано в письме.
Газета.Ru 02:18
Политика

В Кремле объяснили отсутствие в стране режима ЧС из-за коронавируса

Правительство России не вводит всеобщий режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, так как все оптимальные меры уже принимаются.
Известия 08:06
Общество

Московской полиции подготовили памятки о зонах патрулирования и мерах для нарушителей карантина

В памятке отмечается, что в случае отказа граждан выполнить требования полиции сотрудник правоохранительных органов должен затребовать паспорт и составить протокол об административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
Коммерсантъ 05:25
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия

Российскую студентку накажут за фейк о коронавирусе

Правоохранители нашли автора фейка. Студентка призналась в распространении ложной информации и извинилась перед пользователям интернета.
Lenta.ru 04:16
Общество

Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Газета.Ru 07:07
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Игры

Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат 27 марта в 16:07
Общество

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции.
Рязань.Лайф 07:39
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.
РИА Новости 08:45
Здоровье

Предсказавший пандемию COVID-19 врач рассказал, как ее закончить

Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, предупреждавший о начале жесточайшей пандемии, рассказал журналу Wired, как снизить заболеваемость COVID-19.
РИА Новости 08:20
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
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