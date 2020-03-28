Энергетика
РИА НовостиBloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом
Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
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Религия
Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Общество
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Общество
Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и отправлена на карантин
Российская фигуристка Александра Трусова вместе с семьей эвакуирована из Шарм-эш-Шейха в Москву и помещена на карантин, 29 марта сообщает РИА Новости.
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Политика
Почти 90 миллионов рублей выделили власти на прием иностранных делегаций по случаю Дня Победы
Российские власти ожидают приезда на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне глав иностранных государств, глав правительств, руководителей международных организаций и ветеранов из других стран.
Хоккей
Отец Малкина прокомментировал возможное возвращение сына в Россию
Отец нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Малкина Владимир рассказал, что его сын в настоящий момент не стремится вернуться в Россию.
Общество
Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Культура
Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Здоровье
Рошаль оценил перспективы вакцинации от коронавируса
Результаты вакцинации от коронавируса нового типа будут заметны минимум через год-два после создания вакцины, сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Политика
Трамп решил не вводить карантин в штате Нью-Йорк
По словам Трампа, альтернативной мерой по сдерживанию нового коронавируса станет обращение федеральных властей.
Политика
Медсестра больницы в Коммунарке рассказала, чем поразил визит Путина
Главная медсестра больницы в Коммунарке Людмила Ларионова рассказала, что ее поразил визит президента РФ Владимира Путина в защитную зону, куда, обычно, боятся заходить.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Происшествия
В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
Политика
Макрон намерен «переломить дискуссию» вокруг российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о преувеличении российской и китайской помощи Италии.
Армия и оружие
Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом
Общество
В США умер младенец с коронавирусом
Общество
В России за сутки умерли четверо больных коронавирусом
В России за сутки умерли четверо больных коронавирусом.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Футбол
Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Музыка
Мишустин поздравил композитора Людмилу Лядову с 95-летием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора Людмилу Лядову с днём рождения. Народной артистке РСФСР исполнилось 95 лет.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".