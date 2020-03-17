Коронавирус
РЕН ТВBloomberg предрек подорожание доллара до 97 рублей
Аналитики Bloomberg спрогнозировали России подорожание доллара по отношению к рублю еще на 30% - почти до 100 рублей. Отмечается, что за последние недели доллар к рублю вырос уже на 18% на фоне снижения цен на нефть.
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с чего всё началось
Падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса COVID-19, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ.Коммерсантъвчера в 11:18
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Технологии
Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Политика
Boeing добивается от США помощи на десятки миллиардов долларов
В свете распространения нового коронавируса американская корпорация Boeing запросила у властей США финансовую помощь на "десятки миллиардов долларов".
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.
Баскетбол
Звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом
Авто
АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross
АвтоВАЗ приступил к сборке на линии B0 главного конвейера обновленных универсалов и фургонов LADA Largus FL.
Здоровье
Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Шоу-бизнес
Жена рэпера ST Ассоль рассказала, как они назвали новорожденную дочку
Глава семейства рассказал, что идею назвать дочь Эстель придумал участник группы "Пицца" Сергей Приказчиков, пояснив это тем, что имя является сочетанием имен родителей, то есть ST и Ассоль.
Политика
Власти Кипра запретили прием рейсов из РФ и еще 27 стран
Как сообщало ИА REGNUM, по данным за 14 марта, в Республике Кипр был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
Во всех европейских странах выявили коронавирус
Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.
Происшествия
В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией
В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф заявил, что из-за «Гарри Поттера» стал алкоголиком
Известный голливудский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что стал алкоголиком из-за съёмок в «Гарри Поттере».
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
Экономика
Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.
Футбол
Матюиди заразился коронавирусом
У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Происшествия
В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 8 тысячам
Во Франции к вечеру вторника подтверждено 7 730 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 175 человек скончались, объявил во вторник генеральный директор французского минздрава Жером Саломон.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Общество
В Москве скончался Эдуард Лимонов
Общество
Около 11 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки
В мире за сутки выявлено около 11 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.