с чего всё началось

Аналитики Bloomberg спрогнозировали России подорожание доллара по отношению к рублю еще на 30% - почти до 100 рублей. Отмечается, что за последние недели доллар к рублю вырос уже на 18% на фоне снижения цен на нефть.

Технологии Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.

Экономика Минсельхоз поручил регионам запасти продовольствие на два месяца Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании 16 марта поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца и возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки, сообщила пресс-служба министерства.

Здоровье Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.

Экономика Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.

Шоу-бизнес Жена рэпера ST Ассоль рассказала, как они назвали новорожденную дочку Глава семейства рассказал, что идею назвать дочь Эстель придумал участник группы "Пицца" Сергей Приказчиков, пояснив это тем, что имя является сочетанием имен родителей, то есть ST и Ассоль.

Общество Во всех европейских странах выявили коронавирус Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.

Происшествия В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.

Экономика Титов попросил сократить налоги и надзор для бизнеса на время пандемии Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения по борьбе с последствиями коронавируса, он предлагает облегчить налоговое бремя для малого бизнеса и ввести мораторий на контроль и надзор.

Футбол Матюиди заразился коронавирусом У полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Блеза Матюиди диагностирован коронавирус, сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Происшествия В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.

Здоровье Назвали три первых признака заболевания коронавирусом Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.

Здоровье Число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 8 тысячам Во Франции к вечеру вторника подтверждено 7 730 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 175 человек скончались, объявил во вторник генеральный директор французского минздрава Жером Саломон.