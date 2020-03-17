Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВBloomberg предрек подорожание доллара до 97 рублей

Аналитики Bloomberg спрогнозировали России подорожание доллара по отношению к рублю еще на 30% - почти до 100 рублей. Отмечается, что за последние недели доллар к рублю вырос уже на 18% на фоне снижения цен на нефть.
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с чего всё началось
Падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса COVID-19, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками, сообщает агентство Bloomberg
 со ссылкой на собственный анализ.
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Коронавирус против. 4 причины возможного подорожания биткоина

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Как сильно подорожают автомобили при слабом рубле и эпидемии коронавируса?

ТАССвчера в 07:05
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Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
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Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

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Матюиди заразился коронавирусом

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Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
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Число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 8 тысячам

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В Москве скончался Эдуард Лимонов

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Около 11 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки

В мире за сутки выявлено около 11 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщает RT.
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Коронавирус распространился на 26 регионов России

Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
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