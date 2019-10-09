с чего всё началось

По данным финансиста, с начала года рубль подорожал на 7,4% по отношению к американской валюте. Однако уже в ближайшие три месяца эффект нивелируется, передаёт Bloomberg. Аналитик уточнил, что к концу 2019 года российская валюта подешевеет на 6% — до 69 рублей за доллар.

Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года

Политика Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Происшествия В белгородской школе ученик ударил учителя По словам женщины, «на перемене группа подростков в грубой форме насмехалась над молодым учителем информатики на глазах у множества детей, на замечания учителя один из них отреагировал ударами учителю по лицу, разбив ему в кровь губу и щеку, также повалив его на пол».

Общество МВД предложило штрафовать родителей курящих детей МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Экономика Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

Футбол Путин прокомментировал требования WADA к России Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.