Финансы

News.ruNews.ruBloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года

По данным финансиста, с начала года рубль подорожал на 7,4% по отношению к американской валюте. Однако уже в ближайшие три месяца эффект нивелируется, передаёт Bloomberg. Аналитик уточнил, что к концу 2019 года российская валюта подешевеет на 6% — до 69 рублей за доллар.
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с чего всё началось
К концу 2019 года курс российской валюты упадет на 6% - до 69 рублей за один доллар, заявил
 Bloomberg валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый.
Forbes08 октября в 08:59

Подробнее о событии

Самый точный прогнозист предсказал дальнейшую судьбу рубля

Московский Комсомолецвчера в 07:26

Аналитик спрогнозировал падение рубля

Накануне.Ru08 октября в 18:45

Лучшие прогнозисты по рублю в III квартале ждут ослабление российской валюты к концу года

Profinance.ru07 октября в 12:11

Самый точный аналитик рассказал, что будет с рублем до конца года

URA.Ru08 октября в 13:02

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Lenta.ru08 октября в 11:35

Самый точный прогнозист предсказал курсу рубля потерю всего набранного за год

Forbes08 октября в 09:18

Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года

News.ru08 октября в 13:33
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Происшествия

Стрельба в мужском монастыре в Оренбуржье: один человек ранен

На западе Оренбургской области на территории мужского монастыря вечером 9 октября была стрельба.
REGNUM 09:17
Политика

Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата

Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 10:40
Гаджеты

Samsung привезла в Россию флагманские 8K-телевизоры

Ferra 06:06
Политика

Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»

В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
Вести.Ru вчера в 14:45
Армия и оружие

Зеленский выразил отношение к пребыванию националистов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание активистов партии «Национальный корпус» в населенном пункте Золотое, а также сообщил о том, что ждет там затишья.
Украина.ру 05:45
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

РИА Новости 08:40
Политика

Зеленский объяснил невозможность закрытия сайта «Миротворец»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты.
РБК 10:11
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие

ЛНР обвинила Украину в срыве отвода войск из Донбасса

Ранее Украина заявила о срыве разведения сил в Донбассе из-за обстрелов, сообщил глава МИД страны Вадим Пристайко.
Деловое.ТВ вчера в 07:39
Политика

Зеленский объяснил, почему не уволил Авакова с поста главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне в четверг объяснил, почему Арсен Аваков остался на посту министра внутренних дел страны.
ФАН 08:38
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Происшествия

Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

Газета.Ru 08:50
Происшествия

В белгородской школе ученик ударил учителя

По словам женщины, «на перемене группа подростков в грубой форме насмехалась над молодым учителем информатики на глазах у множества детей, на замечания учителя один из них отреагировал ударами учителю по лицу, разбив ему в кровь губу и щеку, также повалив его на пол».
REGNUM 08:45
Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Политика

Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Общество

В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»

В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России 00:28
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Армия и оружие

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Спорт

Минспорт дал объяснения WADA по поводу данных московской лаборатории

Минспорт РФ направил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) письмо, в котором объяснил изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
Москва 24 08 октября в 14:04
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет «Калибр» с подлодки в Чёрном море

Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.
Life.ru вчера в 11:04
Политика

«Нафтогаз» потребует от «Газпрома» новый контракт на транзит газа

"Нафтогаз" не намерен продлевать газовый контракт с "Газпромом" на действующих условиях.
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Футбол

Путин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
РИА Новости 08:42
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия

Сбежавшую в Грузию полковника МВД задержали в Ростове

По информации «Блокнота», женщину объявили в федеральный розыск, она пересекла российско-грузинскую границу и скрылась на территории сопредельного государства.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 10:58
Политика

Парламент Румынии вынес правительству вотум недоверия

Парламент Румынии провёл голосование по вопросу вынесения правительству премьер-министра Виорики Данчилэ вотума недоверия.
News.ru 08:04
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Политика

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Кино

Режиссёр «Другого мира» снимет спин-офф «Джона Уика»

Фильм Про вчера в 04:22
Общество

Обвиненная в цензуре редактор романа Джонатана Литтелла умерла

Филолог-классик, переводчица Мария Томашевская, выступившая редактором русскоязычного издания романа «Благоволительницы» американского писателя Джонатана Литтелла, скончалась.
Lenta.ru 10:05
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