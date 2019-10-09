Финансы
News.ruBloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года
По данным финансиста, с начала года рубль подорожал на 7,4% по отношению к американской валюте. Однако уже в ближайшие три месяца эффект нивелируется, передаёт Bloomberg. Аналитик уточнил, что к концу 2019 года российская валюта подешевеет на 6% — до 69 рублей за доллар.
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с чего всё началось
К концу 2019 года курс российской валюты упадет на 6% - до 69 рублей за один доллар, заявил Bloomberg валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый.Forbes08 октября в 08:59
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