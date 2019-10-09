с чего всё началось

По данным финансиста, с начала года рубль подорожал на 7,4% по отношению к американской валюте. Однако уже в ближайшие три месяца эффект нивелируется, передаёт Bloomberg. Аналитик уточнил, что к концу 2019 года российская валюта подешевеет на 6% — до 69 рублей за доллар.

Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года

Политика Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.

Общество Какие продукты защитят от рака молочной железы Ученые нашли способ снизить риск рака груди. Медики рассказали о продуктах, которые помогут снизить вероятность рака молочной железы.

Армия и оружие Лавров заявил, что РФ будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о военной операции Турции в Сирии, сказал, что Москва будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары.

Гаджеты Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.

Происшествия Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

Политика Лавров: саммит «нормандской четверки» может быть нужен Киеву для пересмотра соглашений Москва не исключает, что Киев требует созвать саммит в нормандском формате для пересмотра предыдущих договоренностей лидеров, российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить.

Здоровье Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.

Политика В Госдуме попросили посольство в США встречать депутатов в аэропортах Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил за то, чтобы депутатов Государственной Думы, посещающих США с официальным визитом, в аэропорту встречали сотрудники российского посольства.

Происшествия В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.

Авто BMW представила новый седан M8 Gran Coupe Компания BMW рассекретила новую модель семейства 8-Series — «заряженный» седан M8 Gran Coupe.

Политика Губернатор Иркутской области предложил поднять себе оклад на 44% Из поправок следует, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%, с 18 до 27 тысяч рублей.

Армия и оружие В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.

Политика Зеленский: Майдана не боюсь, кровопролития не будет Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста, т. е. нового Майдана.

Энергетика «Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Транспорт Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД Российская Госавтоинспекция и Министерство транспорта РФ прорабатывают изменения в правила дорожного движения, которые будут регламентировать использование электросамокатов, гироскутеров и моноколес на дорогах России.

Политика Зеленский выступил против возвращения Донбасса и Крыма военным путем Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости возвращения Донбасса и Крыма военным путем.

Экономика Минск оценил свои потери от налогового маневра России в 2020 году Потери белорусской экономики от российского налогового маневра в нефтяной сфере в 2020 году оцениваются в $400 млн.