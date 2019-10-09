с чего всё началось

Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.

Политика Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Экономика Названа численность мигрантов в России В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган не исключает, что снова станет отцом Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочерьми В свежем интервью Эммануил Гедеонович заявил, что они с женой не собираются останавливаться на достигнутом и не исключают возможность рождения еще одного ребенка.

Происшествия Опубликован манифест напавшего на синагогу немца Террорист, открывший стрельбу рядом с синагогой и убивший двоих человек в немецком городе Галле, опубликовал в интернете свой манифест, в котором объясняет причины теракта.

Футбол Петр Чех начал хоккейную карьеру Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».

Футбол Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники".

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.