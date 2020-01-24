Экономика
ИзвестияBloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.Forbes23 января в 03:00
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Bloomberg назвал компании и банки, которые могут подорожать после смены правительства
Forbes23 января в 03:00
Эксперты нашли взаимосвязь между ростом «Магнита» и сменой правительства
ФедералПресс23 января в 10:18
Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
БИЗНЕС Online23 января в 03:41
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
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На Сахалине и Курилах лососей в 2019 году поймали немного и в 2020-м не рассчитывают на большее
В 2019 году суммарный вылов всех видов красной рыбы на Сахалине и Курилах составил всего 76 тысяч тонн — на 50 тысяч меньше прошлогоднего показателя.
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