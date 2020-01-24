Экономика
ИзвестияBloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.
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с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.Forbesвчера в 03:00
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Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41
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Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
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Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
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Политика
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Политика
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Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
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Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву
В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
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Общество
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Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
Экономика
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.