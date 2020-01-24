Экономика

ИзвестияИзвестияBloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось
Акции нескольких российских компаний и банков могут стать лидерами роста после начала работы нового правительства под руководством Михаила Мишустина, пишет
 Bloomberg со ссылкой на стратегов банков.
Forbesвчера в 03:00

Подробнее о событии

СМИ назвали компании, чьи акции растут на фоне смены правительства

РИА Новости04:53

Правительство увеличит расходы. Как на этом заработать частному инвестору

РБК05:33

Агентство Bloomberg назвало компании и банки, которые могут подорожать при новом правительстве

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:41

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Ведомостивчера в 20:03

Эксперты нашли взаимосвязь между ростом «Магнита» и сменой правительства

ФедералПрессвчера в 10:18

Bloomberg назвал российские компании, которые могут выиграть от роста бюджетных расходов

ТАССвчера в 23:30

Bloomberg назвал компании и банки, которые могут подорожать после смены правительства

Forbesвчера в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина

Газета.Ru 09:58
Здоровье

Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Газета.Ru 14:42
Шоу-бизнес

Цискаридзе назвал большой трагедией уход Волочковой из балета

Народный артист России балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал, что относится к бывшей балерине Анастасии Волочковой с нежностью, сообщил сайт OAnews со ссылкой на шоу «И грянул Грэм» на платформе YouTube.
Телеканал 360° 06:21
Происшествия

В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека

Жертвами землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере четыре человека.
Российская газета 14:37
Здоровье

Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге

В Боткинскую больницу Санкт-Петербурга доставили еще одного пациента с подозрением на новый коронавирус, вспышка которого произошла в Китае.
Дни.ру 12:50
Политика

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
РИА Новости 08:00
Происшествия

Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли.
РБК 14:25
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 12:24
Технологии

Boston Dynamics делает общедоступным SDK четвероногого робота Spot

iXBT.com 07:13
Общество

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Известия 14:42
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Вести.Ru 14:17
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Происшествия

В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме

РИА Новости 05:38
Общество

Лукашенко обвинил Россию в давлении на нефтяную сферу Белоруссии

Александр Лукашенко заявил о нежелании быть последним президентом Белоруссии.
Деловое.ТВ 05:40
Политика

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
РИА Новости 13:01
Фигурное катание

Плющенко прокомментировал победу Алиева на чемпионате Европы

Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал победу своего соотечественника Дмитрия Алиева на чемпионате Европы по фигурному катанию, ставшей первой для России в мужском катании за восемь лет.
ProstoProSport 02:56
Наука

Исследователи проследили вспышку коронавируса в Китае

Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
МКБ-11 11:59
Гаджеты

Samsung запустит аналог AirDrop

Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
TelecomDaily 07:04
Общество

Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Коммерсантъ 14:41
Происшествия

В Прикамье многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

В Кудымкаре возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих детей. По предварительной информации, это произошло в многодетной семье.
Новости Перми 59.ru вчера в 02:13
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Политика

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Известия 15:19
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru 12:48
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ 02:03
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости 09:32
Политика

Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву

В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:36
Армия и оружие

Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда

В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
Discover24 05:39
Общество

Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
РБК 08:30
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 05:13
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 22 января в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное