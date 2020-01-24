с чего всё началось

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.

Шоу-бизнес Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.

Общество Работающим на митингах полицейским сделают надбавки Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Хоккей «Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой.

Политика Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.

Спорт Горячкина проиграла Вэньцзюань в матче за шахматную корону Россиянка Александра Горячкина в сражении за звание чемпионки мира по шахматам на тай-брейке проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.

Гаджеты Раскрыта дата выхода складного смартфона Motorola Razr Новый складной смартфон Motorola Razr поступит в продажу 6 февраля в США, говорится на сайте оператора Verizon.