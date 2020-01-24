с чего всё началось

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.

Экономика Иск ЦБ к экс-руководителям «Открытия» рассмотрят в закрытом режиме Арбитражный суд Москвы закрыл процесс по иску Банка России от имени «ФК Открытие» к его бывшему руководству на сумму в 290 миллиардов рублей.

Общество Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.

Общество Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.

Происшествия МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Спорт WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.

Политика Допрос Порошенко в Госбюро расследований длился более трех часов Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в государственном бюро расследований завершился, он был у следователей более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.

Политика Госдума единогласно приняла поправки в Конституцию РФ Документ успешно прошел первое чтение Госдума в первом чтении приняла поправки в Конституцию, предложенные президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба парламента.

Политика Эрдоган и Меркель обсудили достижение перемирия в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Стамбуле пути достижения перемирия в сирийском Идлибе и гуманитарную помощь его жителям.