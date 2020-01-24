Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Общество Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Политика Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

Политика Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова заместителем министра финансов Российской Федерации, Людмилы Боковой - заместителем главы Минкомсвязи РФ.

Здоровье Минтруд упростил процедуру установления инвалидности С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.

Политика Зеленский обратился к мировым лидерам из-за антисемитизма Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал их не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.

Экономика Йод в России за год подорожал более чем на четверть В тоже время, по информации маркетингового агентства DSM Group, средневзвешенная цена на йод в аптеках в позапрошлом году была 23 рубля, а в прошлом - 29 рублей, то есть выросла на 26 процентов.

Политика Медведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой Глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии заявил, что она единственная пропрезидентская политическая сила в стране.

Футбол Орлов: Кокорин считает, что останется в «Зените» Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о ситуации форварда «Зенита» Александра Кокорина, который отказывается уходить в аренду в ФК «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.

Общество Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.

Экономика Аналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.

Общество Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс.

Происшествия Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении 775 млн рублей Бывшего советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», отца экс-сенатора Рауфа Арашукова Рауля заподозрили в хищении и растрате около 775 миллионов рублей в рамках недавно возбужденных уголовных дел, сообщает Следственный комитет.