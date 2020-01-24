Экономика
ИзвестияBloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.
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Bloomberg назвало компании, доходы которых могут вырасти на фоне смены правительства РФ
Коммерсантъ23 января в 22:36
Названы самые доходные после смены правительства РФ компании по версии Bloomberg
Телеканал 360°23 января в 22:20
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