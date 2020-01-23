Экономика
ИзвестияBloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.
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Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Футбол
«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Исполнение короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы завершилось победой россиянки Алены Косторной.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в Германии
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Общество
В России решили восстановить индексацию работающим пенсионерам
Шоу-бизнес
Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына
Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына В театре "Содружество актеров Таганки" простились с 51-летним актером Данилой Перовым – единственным сыном звезды картины "Москва слезам не верит", народной артистки России Раисы Рязановой.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали фотосессию беременной жены футболиста Тарасова
Напомним, Анастасия Костенко начала встречаться с Дмитрием Тарасовым, когда он еще был женат на ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой и многие поклонники певицы уже тогда обрушивались на модель с критикой.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
Общество
Бывшему главе РКК «Энергия» предложили новое понижение в должности
Бывшему врио гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Сергею Романову, ранее пониженному до первого замдиректора корпорации, предложено перейти на еще более низкую должность.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление председателя правления Сбербанка Германа Грефа о готовности покинуть свой пост, если изменится стратегия организации.
Общество
В AliExpress рассказали о рисках заражения коронавирусом через посылки
В пресс-службе «AliExpress Россия» изданию сообщили, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.
Общество
Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города
По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Биатлон
Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении
В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.
Политика
Мишустин провёл новые назначения в Правительстве РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл новые назначения в Правительстве. Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.
Наука
Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Происшествия
Водитель фуры в Москве перекрыл улицу из-за задержки зарплаты
В центре Москвы водитель фуры намеренно перекрыл улицу из-за невыплаты зарплат. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает телеканал «Звезда».
Происшествия
Кузнецова рассказала о семье, найденной в заброшенном доме в Чите
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в семье, обнаруженной в заброшенном доме в Чите, воспитывалось шестеро детей, однако с мужчиной находились только четверо из них, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в России.