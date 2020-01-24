Экономика

ИзвестияИзвестияBloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.
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