Экономика
ИзвестияBloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер. Об этом пишет Bloomberg 24 января.
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Названы самые доходные после смены правительства РФ компании по версии Bloomberg
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Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Новый Kia Seltos поступил к российским дилерам.
Гаджеты
Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году
Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Здоровье
Что будет, если есть мед каждый день
Мед еще с древних времен считается одним из самых полезных продуктов для нашего организма.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе
Летевший из Лимы (столица Перу) в город Хульяку лайнер экстренно сел в аэропорту Писко после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Наука
Доктор Джэйми Фостер назвал рецепт «идеального кофе»
Киберспорт
DreamLeague Leipzig Major: расписание на 25 января
Пятый день плей-офф Сегодня на DreamLeague Leipzig Major пройдет три best-of-3 серии - в матче Vici Gaming - Team Secret определится первый участник гранд-финала, а в нижней сетке турнир покинут еще два коллектива.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ
Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Происшествия
Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае
Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Политика
Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze раскритиковал нападки на русский в его стране и призвал пользоваться знаниями этого языка, а также других.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль три населенных пункта в Идлибе
Подразделения Сирийской арабской армии установили контроль над селениями Абу Джурейф и Ад-Дейр аш-Шаркий на юго-востоке Идлиба.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Минкомсвязь опровергла наличие списка бесплатных интернет-ресурсов
В Минкомсвязи РФ опровергли данные о наличии списка социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Авто
Ждём техосмотра и подорожания ОСАГО
Скандальный медосмотр перенесли на июль Попытка внедрить новую процедуру в ноябре закончилась грандиозным скандалом (даже Владимир Путин вмешался), потому что резко увеличила стоимость медосмотра – до 7-8 тысяч рублей.
Политика
Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
Здоровье
Здоровье в шаге от дома. Как медицина пришла к каждому жителю Подмосковья
Медицина стала одной из главных тем во время первого обращения губернатора к жителям в 2013 году.
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Политика
Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Происшествия
В Турции назвали число пострадавших при землетрясении
Три человека погибли и 225 пострадали в городе Элязыг при сильном землетрясении на востоке Турции, еще трое погибли и 45 пострадали в провинции Малатья, заявили губернаторы этих провинций Четин Октай Калдырым и Айдын Баруш.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Здоровье
Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции
Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.