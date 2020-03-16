с чего всё началось

Не станет исключением и рубль, который за последний месяц уже подешевел на 18%, напоминает Bloomberg и отмечает, что в ближайшее время ослабление российской валюты, вероятно, продолжится. Нижней границей этого процесса может стать ситуация, при которой за один доллар будут давать 97 рублей.

Экономика Обвал рубля обернется ажиотажным спросом на квартиры В ближайший месяц обвал курса рубля может спровоцировать резкий рост спроса на отечественном рынке жилья, полагают эксперты центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Армия и оружие Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы Корпорация Boeing использует все ресурсы для продолжения работы и призывает государство и частных партнеров обеспечить ликвидность для поддержания авиаиндустрии на плаву, говорится в заявлении компании.

Политика Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.

Политика Власти России задумались о полном закрытии границ Власти России рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ из-за распространения коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

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