Коронавирус
Newsroom24Bloomberg предсказал рост доллара до 97 рублей
Не станет исключением и рубль, который за последний месяц уже подешевел на 18%, напоминает Bloomberg и отмечает, что в ближайшее время ослабление российской валюты, вероятно, продолжится. Нижней границей этого процесса может стать ситуация, при которой за один доллар будут давать 97 рублей.
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с чего всё началось
Падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса COVID-19, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ.Коммерсантъвчера в 11:18
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