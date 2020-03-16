с чего всё началось

Российский рубль, отмечают в Bloomberg, пострадает из-за падения цен на нефть. Как следует из опубликованной компанией сравнительной таблицы, с 20 января рубль потерял 18% по отношению к доллару, а в перспективе потери могут составить до 29,5%.

Политика Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Музыка Клип Little Big для Евровидения набрал уже более 12 млн просмотров Клип группы Little Big на композицию Uno, с которой группа представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал уже более 12 миллионов просмотров на YouTube, пишет RT.

Политика Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.

Политика Россия закроет границу с Белоруссией По последним данным в Белоруссии коронавирус обнаружен у 27 человек, в РФ у 63.

Политика Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в "законе о поправке" в Конституцию, считают судьи КС.

Наука Опровергнута непроницаемость графена Команда физиков сообщила, что им удалось опровергнуть теорию, согласно которой графен является непроницаемым.

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Общество Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса» Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.

Экономика ФРС снизила ставку почти до нуля Федеральная резервная система США объявила об экстренных мерах поддержки американской экономики, в частности, о снижении ставки.

Общество Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.