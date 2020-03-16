Коронавирус
ДЕЛА.ruBloomberg предсказал рост курса доллара до 97 рублей
Российский рубль, отмечают в Bloomberg, пострадает из-за падения цен на нефть. Как следует из опубликованной компанией сравнительной таблицы, с 20 января рубль потерял 18% по отношению к доллару, а в перспективе потери могут составить до 29,5%.
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с чего всё началось
Падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса COVID-19, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ.Коммерсантъ11:18
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Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Политика
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Джиган показал на видео прогулку с новорожденным сыном
Покинувший реабилитационный центр рэпер Джиган показал на видео свое долгожданное воссоединение с семьей.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал уже более 12 млн просмотров
Клип группы Little Big на композицию Uno, с которой группа представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал уже более 12 миллионов просмотров на YouTube, пишет RT.
Шоу-бизнес
Певец Шура перенес срочную операцию
Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
По последним данным в Белоруссии коронавирус обнаружен у 27 человек, в РФ у 63.
Политика
Конституционный суд признал легитимным обнуление сроков Путина
Вопрос о числе сроков может быть решен по-разному, в том числе и так, как в "законе о поправке" в Конституцию, считают судьи КС.
Наука
Опровергнута непроницаемость графена
Команда физиков сообщила, что им удалось опровергнуть теорию, согласно которой графен является непроницаемым.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Общество
Каско приравняли к ОСАГО: считать ущерб разрешили по «дырявому» каталогу запчастей
Как оказалось, страховые компании имеют право возмещать ущерб по этому виду страхования, используя единую методику расчёта для ОСАГО, выплаты по которой обычно ниже из-за очень неоднородного каталога запчастей.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В эфире программы Татьяна Плаксина призналась, ее мать много лет оказывала на нее психологическое давление.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Общество
Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Экономика
ФРС снизила ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США объявила об экстренных мерах поддержки американской экономики, в частности, о снижении ставки.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Футбол
Федун: остановка РПЛ станет серьезным ударом по бюджету «Спартака»
Возможное приостановление чемпионата России станет серьезным ударом по бюджету московского "Спартака", заявил РИА Новости владелец столичного футбольного клуба Леонид Федун.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Политика
МТК «Север-Юг» может стать альтернативой Босфору
Становится очевидно, что порт в Астрахани, обладающий важным значением в рамках МТК «Север-Юг», показывает существенные успехи.
Политика
Жириновский призвал запретить КПРФ из-за форума в Орле
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале призвал запретить КПРФ по всей стране.
Происшествия
Пермячка попала в больницу с коронавирусом после поездки в Швейцарию
В Пермском крае был зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом - COVID-19 выявили у женщины, которая приехала из Швейцарии, где провела три месяца.
Общество
Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Экономика
«Сейчас все плохо, но контролируемо». Что будет с рублем, нефтью и экономикой России на фоне коронавируса
Обсудили, стоит ли ждать спада распространения коронавируса в Китае, надо ли опасаться повторных вспышек, как мировые экономики справятся с неизбежным кризисом, чем 2020 отличается от ситуации в 2008, а также что будет с рублем после провала сделки ОПЕК и введения мер против вируса.