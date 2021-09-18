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Bloomberg представило ежегодный рейтинг богатейших семей мира

Совокупное состояние богатейших семей мира выросло за год на 22%.
BFM.ru
На втором месте оказалась семья Марс, владеющая производителем продуктов Mars, с состоянием в 142 млрд долларов.
Российская газета
На третье место попала семья Кох, владеющая компанией Koch Industries.
Телеканал 360°
Совокупное состояние семьи оценивается более чем в $13 млрд.
Известия

Подробнее о событии

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
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Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
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