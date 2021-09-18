История Программы предсказания преступности (predictive policing или pre-policing) занимаются сбором и анализом данных о случившихся преступлениях для того, чтобы определить будущего преступника или предсказать место преступления.
Три анимационных фильма, один арт-блокбастер, брутальные эпосы российского и американского разлива, первый мюзикл Спилберга, усы Эркюля Пуаро, советский нокаутер, грандиозность Marvel, и много-много волшебства на презентации Walt Disney Studios, состоявшейся 15 сентября в рамках СПбМКФ 2021.