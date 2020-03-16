Коронавирус

ДЕЛА.ruДЕЛА.ruBloomberg предсказал рост курса доллара до 97 рублей

Российский рубль, отмечают в Bloomberg, пострадает из-за падения цен на нефть. Как следует из опубликованной компанией сравнительной таблицы, с 20 января рубль потерял 18% по отношению к доллару, а в перспективе потери могут составить до 29,5%.
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с чего всё началось
Падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса COVID-19, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками, сообщает агентство Bloomberg
 со ссылкой на собственный анализ.
Коммерсантъ16 марта в 11:18

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Спекулянты обвалили рубль: почему российская валюта потеряла более 17% к доллару с начала года

Forbes00:25

Нефти предсказали падение до $20, а доллару — рост до 150 рублей

News.ruвчера в 14:06

Bloomberg: Коронавирус принесет россиянам доллар по 100 рублей

Фонтанка.Ру16 марта в 09:51

России предрекли доллар почти за 100 рублей

Lenta.ru16 марта в 11:57

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Коммерсантъ16 марта в 11:18

Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%

Ведомости16 марта в 10:11

Коронавирус против. 4 причины возможного подорожания биткоина

РБКвчера в 11:24
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Энергетика

Нефть подорожала после падения до новых минимумов

Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже 29 долларов с 20 января 2016 года, сообщают сайты с данными торгов.
Городовой 04:39
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Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
РИА Новости вчера в 09:57
Общество

ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружейников в 16 регионах России

ТАСС 04:13
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

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Шоу-бизнес

Певица Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»

Зарубина не смогла выдержать такого нервного напряжения, и упала в обморок после завершения передачи прямо в съемочном павильоне.
RuNews24.ru 01:50
Происшествия

Расследование дела в отношении историка Соколова завершено

Расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено.
Известия 04:52
Политика

Конституционный суд одобрил обнуление сроков Путина

Конституционный суд России поддержал пакет поправок к Конституции, предложенный Владимиром Путиным и одобренные ранее Госдумой и Советом Федерации, передает ТАСС.
RZN.info 16 марта в 10:12
Происшествия

В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других

Российская газета 04:29
Музыка

Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима

Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.
Gazeta.SPb вчера в 05:09
Футбол

Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом

Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.
iReactor вчера в 20:27
Энергетика

Путина удивил рост цен на бензин в России

Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 21:49
Общество

Каникулы объявят в российских школах с 23 марта по 12 апреля

Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в среду, 18 марта, министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе первого заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.
Известия 02:15
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Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия 03:37
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело вчера в 03:37
Общество

Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса

«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Наука

Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше

Vevby.ru вчера в 11:38
Экономика

Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей

Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.
REGNUM 04:01
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Игры

Предварительная загрузка Half-Life: Alyx начнётся уже 20 марта

Игромания.ру 02:52
Энергетика

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Вести.Ru 00:09
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Происшествия

Замминистра по ЧС Татарстана задержан по подозрению в коррупции

ТАСС вчера в 12:46
Экономика

Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта

Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
ПолитРоссия вчера в 05:18
Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила сделку по вхождению в капитал "Новомета" группы инвесторов с участием Saudi Aramco, саудовского фонда PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 миллиардов руб. и 10,2% — РФПИ за примерно 2,5 миллиарда руб.
Вести.Ru 16 марта в 06:35
Происшествия

В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:35
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли во время пожара в частном доме

ТАСС 03:42
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
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