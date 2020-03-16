с чего всё началось

Российский рубль, отмечают в Bloomberg, пострадает из-за падения цен на нефть. Как следует из опубликованной компанией сравнительной таблицы, с 20 января рубль потерял 18% по отношению к доллару, а в перспективе потери могут составить до 29,5%.

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