Коронавирус
РБКBloomberg предупредил об угрозе более глубокой рецессии в России
Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Пока мировые лидеры по всей планете выделяют значительные суммы на поддержку экономики, Кремль «запасается сотнями миллиардов долларов» и не тратит резервы, пишет Bloomberg.Forbes07:30
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