Экономика
РИА НовостиBloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБК27 апреля в 23:31
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Власти России могут ввести новые меры поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.
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Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
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