Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
РБК27 апреля в 23:31

Подробнее о событии

Россия грозит подорвать продовольственную безопасность планеты: грядет глобальный дефицит пшеницы

Московский Комсомолец10:19

Россия ограничила экспорт пшеницы. Это может спровоцировать дефицит зерна на мировом рынке

Телеканал 360°вчера в 11:24

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

РБК27 апреля в 23:31

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Газета.Ruвчера в 05:39

Bloomberg: мир ждет дефицит российской пшеницы

URA.Ruвчера в 01:12

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

РИА Новостивчера в 04:22

Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву

Царьград27 апреля в 13:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Здоровье

Кофейный блогер раскрыла секреты приготовления полезного кофе

Первый в России кофейный блогер, руководитель Школы любителей кофе Ольга Игнатьева рассказала, какие правила следует соблюдать, чтобы получить вкусный и полезный кофе.
Вечерняя Москва 21:35
48
Общество

В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов

В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов, нейтрализованы трое бандитов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 19:35
407
Общество

Новосибирский губернатор ответил на критику главы Роспотребнадзора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику, прозвучавшую накануне в докладе президенту Путину из уст главного санитарного врача России Анны Поповой.
Atas.info 04:03
237
Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия 22:24
7
Происшествия

Начальника нижегородского ГИБДД обнаружили мертвым

Начальника управления ГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского нашли мертвым, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 12:31
1,2K
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
1K
Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
13
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
91
Общество

«Аэрофлот» собирается возвращать деньги за отмененные рейсы ваучерами

«Аэрофлот» собирается выдавать их вместо денег за отмененные рейсы.
НТВ 09:46
188
Общество

Песков не исключает выход России на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса нового типа.
Газета.Ru 19:13
82
Единоборства

Артем Лобов: Фергюсону и Гэтжи после боя понадобится год для восстановления, а пока Хабиб может подраться с МакГрегором

ODDS.ru 13:58
Общество

Индира Ли назначена и.о. начальника Управления культуры мэрии Якутска

SakhaPress.ru 20:48
Происшествия

Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке

Ранее в некоторых СМИ было растиражировано видеообращение женщины, которая сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом.
РИА Новости 20:18
1
Авто

АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
185
Общество

В Китае за сутки выявлено три случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
Росбалт 26 апреля в 22:20
7
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель

OAnews 14:00
3
Общество

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

Известия 10:18
254
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы 11:26
453
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
1,2K
Политика

Армия Хафтара приостановила боевые действия

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Коммерсантъ 17:49
Авто

BMW X8 M станет самым мощным в истории M-моделей

Фото: BMW Сегодня в сети была раскрыта новая информация про BMW X8 M. Так, если верить источнику, флагман станет самым мощным за всю историю М-серии.
Daily-Motor.Ru вчера в 11:51
13
Политика

Постпред назвал нелепыми претензии США по соглашению СВПД

«Нелепые» претензии США к соглашению по иранской ядерной программе вряд ли будут поддержаны российскими партнёрами по Совету безопасности ООН и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Моя Москва.онлайн 01:39
12
Общество

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 16:03
3
Кино

Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»

Комсомольская правда 04:27
29
Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъ 10:19
112
Общество

В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку

В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru 09:46
Политика

Песков допустил новые меры поддержки в России

Власти России могут ввести новые меры поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.
РБК 21:42
Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
640
Происшествия

В магазине в Москве покупателю откусили часть уха

РБК 13:11
229
Армия и оружие

Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 06:54
105
Как работают Яндекс.Новости?
Главное