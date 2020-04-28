с чего всё началось

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

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