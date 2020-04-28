с чего всё началось

В мире может возникнуть дефицит российской пшеницы из-за установленных Минсельхозом квот на экспорт, пишет Bloomberg. Фото: EPA В конце марта Россия установила временную квоту на экспорт пшеницы: до 30 июня можно было вывезти не более 7 миллионов тонн.

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы на мировом рынке

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 4,9K

Здоровье 24 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае Новые случаи заражения выявлены в 6 городах и районах Алтайского края: в Барнаул (7), Бийске (3), Змеиногорском районе (10), Новичихинском (1), Немецком (1) и Камне на Оби (1). Впервые случай инфицирования выявлен в Кулундинском районе – заболел один человек. 33

Происшествия В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года. 46

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 2,9K

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 48

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 298

Киберспорт Лучшая версия – энтузиаст запустил Bloodborne на PS4 при 60к/c Потом Лэнсу удалось запустить Bloodborne на PS4 Pro при 60к/c так, чтобы механика работала без проблем.

Экономика Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли. 2

Общество Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона. 463

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 450

Технологии Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев. 126

Общество Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever. 21

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1K

Энергетика В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2» Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V. 1,4K

Шоу-бизнес Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.

Наука Созданы первые светящиеся в темноте растения Российские исследователи создали первые постоянно светящиеся растения, такое свойство закодировано у них на генетическом уровне. 97

Общество В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов. 19

Общество Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая включительно. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии. 463