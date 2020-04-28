Экономика

ДождьДождьBloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы на мировом рынке

В мире может возникнуть дефицит российской пшеницы из-за установленных Минсельхозом квот на экспорт, пишет Bloomberg. Фото: EPA В конце марта Россия установила временную квоту на экспорт пшеницы: до 30 июня можно было вывезти не более 7 миллионов тонн.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
РБК27 апреля в 23:31

Подробнее о событии

La Croix (Франция): мировому рынку грозит дефицит российского зерна (La Croix)

ИноСМИвчера в 18:43

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

РБК27 апреля в 23:31

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

РИА Новостивчера в 04:22

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Газета.Ruвчера в 05:39

Bloomberg: мир ждет дефицит российской пшеницы

URA.Ruвчера в 01:12

Россия ограничила экспорт пшеницы. Это может спровоцировать дефицит зерна на мировом рынке

Телеканал 360°вчера в 11:24

Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву

Царьград27 апреля в 13:24
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Происшествия

Террорист-смертник совершил нападение на военную базу в Афганистане

REGNUM 01:17
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
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Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

RT на русском вчера в 23:56
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
РБК 03:05
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Здоровье

24 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

Новые случаи заражения выявлены в 6 городах и районах Алтайского края: в Барнаул (7), Бийске (3), Змеиногорском районе (10), Новичихинском (1), Немецком (1) и Камне на Оби (1). Впервые случай инфицирования выявлен в Кулундинском районе – заболел один человек.
Kursk.com 02:24
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Происшествия

В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ вчера в 07:00
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Здоровье

У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов

Evo-rus.com вчера в 05:09
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
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Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
48
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
1K
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru вчера в 08:33
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Киберспорт

Лучшая версия – энтузиаст запустил Bloodborne на PS4 при 60к/c

Потом Лэнсу удалось запустить Bloodborne на PS4 Pro при 60к/c так, чтобы механика работала без проблем.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Экономика

Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года

Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
РБК вчера в 17:00
2
Общество

Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:02
463
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa вчера в 00:06
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Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
21
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1K
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
1,4K
Общество

Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу

В пробной бесплатной версии содержатся данные 1800 человек.
РИА Новости 01:59
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Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru вчера в 18:25
Наука

Созданы первые светящиеся в темноте растения

Российские исследователи создали первые постоянно светящиеся растения, такое свойство закодировано у них на генетическом уровне.
Sibnet Новости вчера в 08:44
97
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Армия и оружие

Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга

Отказ от продления Минском срока эксплуатации двух российских военных баз в Белоруссии, который скоро истекает, грозит конфликтом между двумя странами.
Военное обозрение вчера в 06:24
3
Общество

В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса

За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:23
19
Игры

Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ

Игромания.ру 27 апреля в 10:50
8
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая включительно. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии.
ТВ Центр вчера в 13:17
463
Политика

Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
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