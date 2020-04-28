Экономика
РИА НовостиBloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.РБК27 апреля в 23:31
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Россия ограничила экспорт пшеницы. Это может спровоцировать дефицит зерна на мировом рынке
Телеканал 360°28 апреля в 11:24
Установленные Россией квоты на экспорт пшеницы могут спровоцировать ее дефицит на мировом рынке
Эхо Москвы28 апреля в 06:32
Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву
Царьград27 апреля в 13:24
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Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты
В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 02:37
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 28 апреля в 16:50
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Lenta.ru 02:56
Космос
Китайские астрономы нашли в Млечном пути новые «звездные колыбели»
Группа астрономов из Китая открыла в галактике Млечный Путь два молекулярных облака, которые также называют "звездными колыбелями".
Труд вчера в 05:10
Экономика
В Башкирии упали цены на имбирь, лимоны и чеснок
Цены на имбирь, лимоны и чеснок, поднявшиеся в связи с пандемией коронавируса, снизились в Башкирии, а предприниматели, решившие заработать на ажиотажном спросе имбиря, понесут убытки, заявил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.
РИА Новости 03:07
Энергетика
В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество
Малышева объяснила рост числа зараженных коронавирусом в России
Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире «Первого» канала призвала россиян не бояться того, что рост числа зараженных COVID-19 растет.
Рамблер 01:13
Общество
На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС
Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
Кино
Чарли Кокс опроверг слух, что он вернется в роли Сорвиголовы в продолжении «Человека-паука»
В беседе с ComicBook.com Чарли Кокс признался, что с ним никто не обсуждал возможное возвращение к роли Сорвиголовы в фильмах киновселенной Marvel.
КиноПоиск 03:11
Политика
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 19:54
Происшествия
В Ульяновске задержали членов ОПГ, укравших 40 миллионов рублей
Двоих жителей Ульяновска – 35 и 53 лет – были задержаны в ходе оперативно следственных мероприятий – как члены организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств.
Ульяновск.Экспресс 02:29
Политика
Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми
Андрей Крикуненко освобождён от должности регионального министра строительства и дорожного хозяйства. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.
КП - Сыктывкар 02:35
Авто
Показан шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей
Специалисты ателье подготовили 6-метровый броневик Range Rover стоимостью 100 млн рублей (1,2 млн евро).
Tvoe-avto.com 27 апреля в 05:47
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
РИА Новости вчера в 21:51
Музыка
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате
Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины.
RT на русском вчера в 16:14
Здоровье
Коронавирус может оставаться глубоко в легких после выздоровления
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди, которых уже выписали из больницы, могут сохранять в своих легких частицы SARS-CoV-2, не обнаруживаемые стандартными тестами.
Planet Today 02:49
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Общество
Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион
На заседании оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 приняли решение с 1 мая серьезно ужесточить режим въезда в регион, сообщает пресс-служба правительства края.
КП - Барнаул 01:10
Общество
Нарушителей карантина на Кубани найдут с помощью видеокамер
В течение дня с помощью программного комплекса было выявлено 504 тысячи автомобилей, передвигающихся без пропусков вне допустимого «окна».
Россия.Кубань 02:25
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия
Под Петербургом в ДТП из-за мусоровоза попали 19 автомобилей
В результате ДТП были повреждены 19 машин, один человек получил травмы средней степени тяжести.
REGNUM 02:36
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег
Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.
РБК вчера в 20:57