Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
РБКвчера в 23:31

Подробнее о событии

Установленные Россией квоты на экспорт пшеницы могут спровоцировать ее дефицит на мировом рынке

Эхо Москвы06:32

Bloomberg: мир столкнулся с дефицитом российской пшеницы

Телеканал 360°04:59

Bloomberg (США): в момент острой необходимости ограничены поставки ведущего мирового производителя пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 04:09

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Газета.Ru05:39

Bloomberg: мир ждет дефицит российской пшеницы

URA.Ru01:12

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

РБКвчера в 23:31

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

РИА Новости04:22
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Здоровье

Минздрав доработает методические рекомендации по лечению коронавируса

Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.
Вечерняя Москва 06:02
Политика

«Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов

Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".
Кавказский узел 03:03
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

Lenta.ru 06:34
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Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
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Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса

Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 05:06
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
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Космос

Спутниковый Интернет для армии США будет собирать Lockheed Martin

Специалисты Lockheed Martin на базе площадки компании в Саннивейле, штат Калифорния, отработают на испытательном стенде принцип, интерфейсы и протоколы взаимодействия между разными типами космических платформ (спутников), аппаратурой (навигационной, связи и наблюдения) и автономным «космическим» процессором команд и данных Pit Boss.
3DNews 05:21
Экономика

Россия приостановила экспорт зерна

Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз.
Город N (Ростов) вчера в 07:51
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Общество

От коронавируса умерли еще три жителя Самарской области

Всего в регионе новым коронавирусом было инфицировано 272 человека, 27 из которых выздоровели.
Волга Ньюс 04:18
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Футбол

РПЛ предложила варианты возобновления чемпионата России

Напомним, чемпионат России был остановлен 1 апреля из-за мировой пандемии. Участникам РПЛ предложено два варианта доиграть сезон.
ГЛАС.RU вчера в 09:46
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс

Российская газета 26 апреля в 07:57
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Транспорт

Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

РИА Новости 07:31
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Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
1,2K
Наука

Ученые смогли повернуть вспять клеточное старение

Гарвардские специалисты провели исследование, которое позволило прийти к выводу, что ингибиторы фермента PAPD5 могут обращать вспять сокращение теломер – процесс, который лежит в основе старения клеток.
Anonsens вчера в 13:54
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Спорт

Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году

Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
Общество

Во Владимирской области введут цифровые пропуска

"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
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Политика

Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре

Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
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Происшествия

В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя»

Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Российская газета 02:07
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Армия и оружие

В Калининград доставили партию техники для нового медцентра

Первую парию медицинского оборудования доставили самолетом военно-транспортной авиации для многофункционального модульного медцентра, который строит в Калининграде министерство обороны РФ, сообщила пресс-служба Западного военного округа по Балтфлоту.
РИА Новости вчера в 13:00
1
Армия и оружие

Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы

Газета.Ru 07:32
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Здоровье

В Башкирии выявили вспышку коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова

Напомним, ранее по похожему сценарию происходила вспышка коронавируса в РКБ имени Куватова.
КП - Уфа 07:22
7
Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
360
Общество

Заместитель главврача нижегородской больницы №33 умер от коронавируса

Заместитель главврача Нижегородской городской больницы №33 Алексей Аристов ушел из жизни, сообщил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.
Время Н 06:45
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Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
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Происшествия

На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе

На территории Первомайского района Алтайского края обнаружены тела 18-летней девушки и 15-летнего молодого человека, которые пропали еще 7 января.
Российская газета 03:25
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Общество

В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк

Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
207
Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
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