Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
РБКвчера в 23:31

Подробнее о событии

Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву

Царьградвчера в 13:24

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

РИА Новости04:22

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Газета.Ru05:39

Bloomberg: мир ждет дефицит российской пшеницы

URA.Ru01:12

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

РБКвчера в 23:31

Установленные Россией квоты на экспорт пшеницы могут спровоцировать ее дефицит на мировом рынке

Эхо Москвы06:32

Bloomberg (США): в момент острой необходимости ограничены поставки ведущего мирового производителя пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 04:09
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Общество

В России за сутки выявили 6411 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Новгородские ведомости 03:54
Общество

В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк

Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса

Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 05:06
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Общество

Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
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Армия и оружие

Материал «Новой газеты» о Сирии оказался поверхностным и несвязным

Последний оказался поверхностным и подвергся критике со стороны обозревателя ФАН Аббаса Джумы.
iReactor 05:57
2
Политика

Путин обратится к россиянам с большим выступлением

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля.
Известия 05:54
1,5K
Общество

Для похода в парикмахерскую пропуск не понадобится

В Саратовском областном суде рассказали, нужен ли пропуск, чтобы сходить в парикмахерскую.
Saratovnews 04:29
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Политика

Хафтар заявил о переходе власти в Ливии к армии

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о принятии управления страной.
Lenta.ru вчера в 18:20
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Политика

МИД Украины отказался признавать геноцид армянского народа

Документ на своей странице в Facebook накануне опубликовал журналист Андрей Манчук В МИД напомнили, что Армения, со своей стороны, не признала голодомор на Украине геноцидом, а также находится "в фарватере политики РФ" и голосует против важных для Украины решений и резолюций.
Украина.ру 06:43
Общество

В Японии заключённые получат пособие в 930 долларов из-за коронавируса

Ранее правительство Японии решило выдать каждому жителю фиксированную сумму в качестве компенсации потерь, связанных с распространением заболевания.
Говорит Москва 01:24
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.
Lenta.ru 06:34
4
Наука

Метаповерхности помогли создать суперхиральный свет

N+1 06:14
Общество

Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей

Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК вчера в 01:21
909
Общество

Садовничий объявил о планах реформы факультетов в МГУ

Руководство МГУ обсуждает возможность реорганизации структуры и создания на базе факультетов 14 — 16 научных школ.
РБК 06:54
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Общество

Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу

Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI продолжили падение

Разница в цене между сортами Brent (от цены на североморскую нефть зависит ценообразование российской Urals – "Газета.Ru") и WTI, так называемый "спред", составила $13,7 за баррель.
Газета.Ru 04:20
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Происшествия

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс вчера в 12:53
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Недвижимость

На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей

На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
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Общество

Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
71
Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
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Спорт

Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году

По словам председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори, не исключено, что Игры не состоятся и в 2021 году, если ситуация с распространением коронавируса не будет взята под контроль.
Sport.ru 03:28
Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
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Общество

График выплаты пенсий в мае изменится

В связи с майскими праздниками в мае изменятся сроки выплаты пенсий в Самарской области.
SamRU.ru вчера в 09:22
Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
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Авто

Audi представил гибридный A6 Avant

Немецкий автопроизводитель презентовал бензин-электрическую версию универсала Audi A6 Avant последней генерации.
Somanyhorses 04:58
Здоровье

Начались клинические исследования лекарства от COVID-19

Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
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Здоровье

В Севастополе не выявлено новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 26 апреля новых случаев COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано.
ForPost 26 апреля в 05:07
54
Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
523
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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