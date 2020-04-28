Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. При этом некоторые эксперты допускают, что американские или европейские поставщики могут обратить ситуацию в свою пользу.
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с чего всё началось
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет
 Bloomberg.
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Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

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Bloomberg: мир ждет дефицит российской пшеницы

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Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

РИА Новости04:22

Россия, оставив себе зерно, дестабилизирует весь мир? Bloomberg нашел повод укорить Москву

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ИноСМИвчера в 04:09
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
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Экономика

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Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
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Общество

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В Татарстане задержали ректора КНИТУ по делу о мошенничестве

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Китайский ученый Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса

Глава Института Медицинской биологии при Китайской академии медицинских наук Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса.
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Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

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Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

Астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, пролетит от Земли на расстоянии около 6,3 млн км в предстоящую среду, 29 апреля.
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Общество

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Общество

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Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

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Собеседник вчера в 06:11
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Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
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Общество

Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти

Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля.
ЗакC.Ру 04:17
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Российская торговая сеть Fashion House объявила о банкротстве

Российская сеть магазинов мужской и женской одежды Fashion House не смогла пережить карантин и вынуждена объявить о банкротстве.
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

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Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита

Французские ученые получили первые положительные результаты исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавирусной инфекции COVID-19, следует из пресс-релиза французской организации Assistance publique - Hopitaux de Paris.
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Общество

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Тимати и Алекса сыграли семейную пару в новом клипе

Григорий Лепс направил Тимати на верный путь Тимати и Алекса — не единственные звёзды, которые снялись в новом клипе рэпера.
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