Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России
Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса. Это связано с тем, что власти России не следуют примеру других стран, которые выделяют крупные суммы на поддержку экономики, сообщает Bloomberg.В источнике
С чего всё начиналось
Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:36
Фонтанка.Ру вчера в 14:07