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Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России
РБК
  • РБК
  • Утро.ru
  • Царьград
  • Neftegaz.ru
  • Profinance.ru
  • Anews
  • URA.Ru
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Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса. Это связано с тем, что власти России не следуют примеру других стран, которые выделяют крупные суммы на поддержку экономики, сообщает Bloomberg.В источнике
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С чего всё начиналось
Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:51
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