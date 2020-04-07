Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России

Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса. Это связано с тем, что власти России не следуют примеру других стран, которые выделяют крупные суммы на поддержку экономики, сообщает Bloomberg.
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с чего всё началось
Нежелание властей России по примеру других стран выделять крупные суммы на поддержку экономики, переживающей трудности из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может впоследствии затруднить ее восстановление, сообщает
 Bloomberg.
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