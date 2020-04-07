Коронавирус
КоммерсантъBloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России
Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса. Это связано с тем, что власти России не следуют примеру других стран, которые выделяют крупные суммы на поддержку экономики, сообщает Bloomberg.
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Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Политика
Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Автоспорт
Гран-при Канады «Формулы-1» перенесли на неопределённый срок
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Спорт
Слух: Activision планирует четыре новых Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered вышла 31 марта на PS4 (кроме России). 30 апреля игра появится на PC и Xbox One.
Кино
Новый детективный сериал «Рикошет» стартует на НТВ
Происшествия
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Футбол
«Реал» не собирается возвращать Роналду
Мадридский «Реал» не планирует возвращать Криштиану Роналду. Ранее появлялись сообщения о возможном переходе футболиста из «Ювентуса».
Кино
Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции
Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Футбол
Селюк: «Смолов заблудился в виртуальной игре и забыл из нее выйти»
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк ответил нападающему «Сельты» Федору Смолову, который ранее вступил с ним в перепалку в твиттере.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ
Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Происшествия
В еще одном регионе России умер первый пациент с коронавирусом
«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.
Общество
Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала ниже $33 за баррель.
Общество
Лукашенко заявил, что «вирус находит» пьющих и курящих
Ранее Лукашенко заявил, что готов вместе с главой Минздрава страны Владимиром Караником идти и лечить заразившихся коронавирусом.
Здоровье
СМИ: в Белоруссии врачи массово уходят в отпуска из-за коронавируса
Врачи нескольких больниц в Минске и Витебске сообщили изданию "Подъем", что медучреждения "забиты пациентами со странной двусторонней пневмонией".
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.