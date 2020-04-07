с чего всё началось

Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса. Это связано с тем, что власти России не следуют примеру других стран, которые выделяют крупные суммы на поддержку экономики, сообщает Bloomberg.

Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России

Происшествия Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.

Политика Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.

Общество Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».

Происшествия Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.

Политика La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".

Футбол «Реал» не собирается возвращать Роналду Мадридский «Реал» не планирует возвращать Криштиану Роналду. Ранее появлялись сообщения о возможном переходе футболиста из «Ювентуса».

Футбол США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Общество Минпросвещения не планирует отменять ЕГЭ Минпросвещения России подготовило расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и не планирует отменять его.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Общество Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.