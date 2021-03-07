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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Bloomberg предупредило о потере ЕС до €100 млрд из-за низких темпов вакцинации

Из-за политической ситуации, перебоев в поставках и общественного сопротивления континентальная Европа сильно отстает в распространении вакцины. По расчетам Bloomberg Economics, задержка в восстановлении на один-два месяца может обойтись экономике ЕС от €50 до €100 млрд потерянного производства.В источнике
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Bloomberg: провал вакцинации грозит ЕС потерей €100 млрд и туристического сезона

ТАСС17:14

Bloomberg рассказал о беспокойстве инвесторов из-за трудностей с вакцинацией от COVID-19 в Европе

Forbesвчера в 04:21

Bloomberg предсказал колоссальные убытки ЕС из-за «вялых» темпов вакцинации

ФАНвчера в 15:39

ЕС предрекли потерю 100 миллиардов евро из-за медленной вакцинации

Lenta.ruвчера в 14:06

Bloomberg предупредило о потере ЕС до €100 млрд из-за низких темпов вакцинации

Коммерсантъвчера в 10:01

Bloomberg предупредил о потере ЕС €100 млрд из-за вялых темпов вакцинации

РБКвчера в 09:12

Bloomberg предрек ЕС потерю 100 миллиардов евро из-за «вялой» вакцинации

РИА Новостивчера в 15:01

Bloomberg: Евросоюзу грозит потеря €100 млрд из-за низких темпов вакцинации

РК-Ньюс00:53
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Сборная Норвегии подаст апелляцию в FIS на решение о дисквалификации Клебо

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сообщил, что команда подаст в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) апелляцию на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо с марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
RT на русскомвчера в 11:23

Крюгер считает, что Большунову не могли присудить золото по итогам марафона

На выезде на финишную прямую в борьбе с Клебо за победу в марафоне Большунов сломал правую палку после незначительного контакта с норвежцем, что в итоге отбросило россиянина на третье место.
RT на русском17:28

NYT: США собираются провести серию кибератак против России

Американские власти намерены в ближайшие три недели предпринять несколько кибератак в отношении России после крупномасштабного взлома американских правительственных сетей, который был зафиксирован в конце прошлого года.
Газета.Ru01:58

С 1 февраля 2021 года водителей в РФ могут оштрафовать за спойлеры, багажники и фаркопы

Регистрировать и испытывать нужно все, что входит в список компонентов автомобиля: элементы подвески, нештатную оптику, доработки выхлопных систем, незаводские бамперы и спойлеры, багажники на крыше, «кенгурятники», фаркопы, подсветку номеров, газобаллонное оборудование и многое другое.
Тарантас Ньюс4 марта в 23:03