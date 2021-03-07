Bloomberg предупредило о потере ЕС до €100 млрд из-за низких темпов вакцинации
Из-за политической ситуации, перебоев в поставках и общественного сопротивления континентальная Европа сильно отстает в распространении вакцины. По расчетам Bloomberg Economics, задержка в восстановлении на один-два месяца может обойтись экономике ЕС от €50 до €100 млрд потерянного производства.В источнике
Подробнее о событии
Bloomberg предупредило о потере ЕС до €100 млрд из-за низких темпов вакцинации
Коммерсантъвчера в 10:01