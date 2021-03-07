Из-за политической ситуации, перебоев в поставках и общественного сопротивления континентальная Европа сильно отстает в распространении вакцины. По расчетам Bloomberg Economics, задержка в восстановлении на один-два месяца может обойтись экономике ЕС от €50 до €100 млрд потерянного производства.

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