РИА НовостиBloomberg: президент России Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкцииПрезидент России Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду на Западе, пишет Bloomberg.РИА НовостиВ статье отмечается, что, несмотря на выдвижение со стороны Евросоюза самых жёстких ограничений в отношении России, «количество» компромиссов растёт.RT на русскомАгентство отмечает, что санкционная война против России расколола Европейский союз, многие страны «устали от санкций».НТВПо оценкам Bloomberg Economics, доходы РФ от нефти и газа в текущем году составят примерно 285 млрд долларов.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьNewInformNewInformRT на русскомiReactorАбзацГазета.RuКурьер. Среда. БердскПолитика СегодняЯмал-МедиаLive24Life.ruЭкономика сегодняЦарьградНТВИзвестияRuposters.ruРЕН ТВНародные новостиA42.RUФАНПодробнее о событииBloomberg: Путин заставил Запад обходить свои же санкцииМосковский Комсомолец03:27Bloomberg: Путин смог ударить по самому больному месту ЕвропыRT на русском04:01Bloomberg: Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкцииLife.ru03:35Bloomberg: Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкцииКомсомольская правда04:03Bloomberg: антироссийские санкции ударили по ЕвропеИзвестия03:25Bloomberg: Путин заставил западные страны обходить свои же санкцииОбщественная служба новостей02:41Bloomberg: президент России Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкцииРИА Новости02:27Показать ещёОценить484Поделиться