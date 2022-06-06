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Bloomberg: президент России Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкции

Президент России Владимир Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике, рост цен на топливо привел к высокой инфляции и экономическому спаду на Западе, пишет Bloomberg
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РИА Новости
В статье отмечается, что, несмотря на выдвижение со стороны Евросоюза самых жёстких ограничений в отношении России, «количество» компромиссов растёт.
RT на русском
Агентство отмечает, что санкционная война против России расколола Европейский союз, многие страны «устали от санкций».
НТВ
По оценкам Bloomberg Economics, доходы РФ от нефти и газа в текущем году составят примерно 285 млрд долларов.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Bloomberg: Путин заставил Запад обходить свои же санкции
Московский Комсомолец03:27
Bloomberg: Путин смог ударить по самому больному месту Европы
RT на русском04:01
Bloomberg: Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкции
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Bloomberg: Путин заставил Запад обходить свои же энергетические санкции
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