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Bloomberg: Россия избежит глубокой рецессии благодаря нефти

Россия столкнется с гораздо менее серьезным спадом экономики, чем ожидали аналитики.
Lenta.ru
По оценкам экспертов агентства Bloomberg
, основной причиной более мягкой рецессии стал рост добычи и экспорта ископаемых, за счет которых России удалось частично нивелировать влияние западных санкций.
Коммерсантъ
Как сообщили в Bloomberg, специалисты финансовых организаций JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc ожидали уменьшение объёмов производства в этом году в РФ на 7% и 9,6% соответственно.
Pravda.Ru
На российской экономике также положительно отражается рост цен на энергоносители на мировом рынке.
Коммерсантъ

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