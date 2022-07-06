Lenta.ruBloomberg: Россия избежит глубокой рецессии благодаря нефтиРоссия столкнется с гораздо менее серьезным спадом экономики, чем ожидали аналитики.Lenta.ruПо оценкам экспертов агентства Bloomberg, основной причиной более мягкой рецессии стал рост добычи и экспорта ископаемых, за счет которых России удалось частично нивелировать влияние западных санкций.КоммерсантъКак сообщили в Bloomberg, специалисты финансовых организаций JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc ожидали уменьшение объёмов производства в этом году в РФ на 7% и 9,6% соответственно.Pravda.RuНа российской экономике также положительно отражается рост цен на энергоносители на мировом рынке.КоммерсантъЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuInfinicaФАНРязань.ЛайфЦарьградЭкономика сегодняRuposters.ruYakutsk.ruYA62.ruKazanfirst.ruПолитика СегодняПолитРоссияВятка-На-СетиPravda.RuПодробнее о событииBloomberg: Россия избежит глубокой рецессии благодаря нефтиLenta.ruвчера в 10:15Bloomberg: Россия избежала худшего сценария рецессииКоммерсантъвчера в 06:04Bloomberg признал, что Россия избежала худшего сценария рецессииЭкономика сегоднявчера в 08:59Агентство Bloomberg: России удалось избежать наихудшего сценария рецессииФАНвчера в 08:56Bloomberg: Россия избежала худшего сценария рецессии, который прогнозировали экспертыФонтанка.Рувчера в 08:31Bloomberg: Россия избежала глубокой рецессииInfinicaвчера в 07:32Bloomberg: Россия смогла избежать худшего сценария рецессии, прогнозируемого экспертамиПРАЙМвчера в 10:01Показать ещёОценить85Поделиться